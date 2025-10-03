Chile y Egipto definen el Grupo A del Mundial Sub 20: lo que dicen los números

Esta noche, la selección Sub 20 de Chile sale a buscar el paso a los octavos de final del Mundial ante la complicada selección de Egipto. Un duelo que definirá la posición del elenco nacional en el grupo A y si seguirá con vida en la cita planetaria.

La derrota ante Japón fue un mazazo duro para los chilenos que llegan con tres puntos gracias a la victoria en su debut ante Nueva Zelanda. Los africanos salen a buscar sus primeras tres unidades luego de caer frente a los nipones en su estreno y ante los oceánicos en la última jornada.

Las estadísticas inclinan la balanza

Chile es favorito para quedarse con el partido y así también lo dicen los números que dejaron las dos primeras jornadas. Los de Córdova dominan a su par en las estadísticas de posesión de balón, lo presupone un juego con amplio dominio de los locales.

Egipto y Chile llegan al compromiso de esta noche con dos grandes chances creadas a lo largo del torneo, lo que muestra la paridad a la hora de hacer balances. Pero el presente de los “Faraones”: en total, contando las dos derrotas en lo que va de campeonato, acumula ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Una de las estadísticas que también juegan a favor de los nacionales son los 12 remates totales conseguidos en el torneo y el más de 80% de los pases precisos completados en sus primeros dos choques del torneo, lo que lo posiciona dentro de los mejores equipos de la competencia.

Otro aspecto a tener en consideración es la cantidad de córners que tendrá Chile. Con un promedio de 7,5 tiros de esquina en los anteriores partidos el factor de más 4,5 es prudente, sobre todo en un partido en que se prevé un dominio amplio de Chile.

En Jugabet, la victoria de Chile paga 1,83, además de más de 4.5 córners para los nacionales (factor de 1,50) te aseguras una combinada de 2,74.