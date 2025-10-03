Carabinero enfrenta a conductor extranjero ebrio sin papeles y genera aplausos: “12 años en Chile y...”

Durante una fiscalización vehicular en la comuna de San Bernardo, un carabinero sorprendió a un conductor extranjero manejando en evidente estado de ebriedad y sin portar documentación básica

Según informó Canal 13, durante el procedimiento, el capitán a cargo Luis Jara detectó que el hombre no contaba con licencia de conducir ni documentos del vehículo.

Al momento de ser detenido, únicamente mostró su pasaporte, lo que generó dudas sobre su identidad:

“No tiene ningún documento el vehículo, no tiene licencia de conductor. Anda con el pasaporte no más. Lo único que podemos saber es que se parece a la foto y podría ser él”, explicó el capitán en conversación con el matinal Tu Día.

Sin embargo, el momento más destacado de la fiscalización ocurrió cuando Jara cuestionó al conductor por su prolongada estadía en Chile sin regularizar su situación:

“¿12 años en Chile y no tiene documentos?, ¿qué debería hacer si tiene 12 años en Chile?”, le preguntó el uniformado, mostrando su incredulidad ante la respuesta del hombre, quien afirmó que trabajaba en Lo Ovalledor sin contrato.

Finalmente, el conductor accedió a la prueba de alcoholemia, que confirmó que manejaba en estado de ebriedad. “No podemos mostrar cuánto le marcó, pero le marcó en estado de ebriedad. Y le marcó más o menos alto”, señaló el capitán.