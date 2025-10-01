Carrera a La Moneda: candidatos presidenciales revelan casas en el extranjero, copropiedades y altos patrimonios en sus declaraciones

Con la inscripción de sus candidaturas ante el Servicio Electoral (Servel), los aspirantes a La Moneda dieron a conocer sus declaraciones de patrimonio e intereses, cumpliendo con la ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública, que exige transparentar bienes, deudas, vehículos y participación en sociedades.

En concreto, entre los antecedentes revelados este miércoles 1 de octubre, destacan propiedades tanto en Chile como en el extranjero.

VICTOR HUENANTE Ampliar

En esa línea, de acuerdo a lo recogido por La Tercera, Franco Parisi, del Partido de la Gente, informó de una casa en Alabama, Estados Unidos, en copropiedad, valuada en 700.000 dólares (cercano a unos 700 millones de pesos chilenos), además de un automóvil Mercedes Benz y pasivos por 65 millones de pesos, aunque no declaró renta bruta mensual.

Jeannette Jara, abanderada del pacto Unidad por Chile, reportó cuatro inmuebles: dos propios en Santiago y dos en copropiedad en Padre Hurtado y Santiago, cuyo valor total supera los $350 millones. Además, posee un vehículo Mitsubishi y valores transables por casi $8 millones, con pasivos que alcanzan los $157 millones. Su renta bruta mensual asciende a $985.641.

Marco Enríquez-Ominami, independiente, declaró ingresos mensuales de $9 millones, dos inmuebles en usufructo y nuda propiedad, participación mayoritaria en Rivas y Rivas Limitada y 50% en 4C Consultores Limitada, además de pasivos por 10 millones de pesos.

El republicano José Antonio Kast informó una renta de $3,5 millones al mes, diversos inmuebles en Los Lagos, Puerto Varas y Buin, 597.222 acciones del Banco de Chile y ser dueño del 90% de la inmobiliaria e inversiones Padua Limitada, incluyendo el Colegio Campanario de Buin.

Evelyn Matthei, por su parte, declaró una renta simbólica de $1, propiedades en Villarrica y Las Condes por más de $1.1 mil millones en total, participación en directorios y un vehículo Toyota Camry 2011.

Finalmente, Harold Mayne-Nicholls reporta un inmueble en Peñalolén valorado en $611 millones y pasivos por 240 millones de pesos, sin declarar renta mensual.