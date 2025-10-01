;

Carrera a La Moneda: candidatos presidenciales revelan casas en el extranjero, copropiedades y altos patrimonios en sus declaraciones

Con esto, los postulantes al sillón presidencial, cumplieron con la ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública.

Marcelo Martin (CHV)

Con la inscripción de sus candidaturas ante el Servicio Electoral (Servel), los aspirantes a La Moneda dieron a conocer sus declaraciones de patrimonio e intereses, cumpliendo con la ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública, que exige transparentar bienes, deudas, vehículos y participación en sociedades.

En concreto, entre los antecedentes revelados este miércoles 1 de octubre, destacan propiedades tanto en Chile como en el extranjero.

En esa línea, de acuerdo a lo recogido por La Tercera, Franco Parisi, del Partido de la Gente, informó de una casa en Alabama, Estados Unidos, en copropiedad, valuada en 700.000 dólares (cercano a unos 700 millones de pesos chilenos), además de un automóvil Mercedes Benz y pasivos por 65 millones de pesos, aunque no declaró renta bruta mensual.

Jeannette Jara, abanderada del pacto Unidad por Chile, reportó cuatro inmuebles: dos propios en Santiago y dos en copropiedad en Padre Hurtado y Santiago, cuyo valor total supera los $350 millones. Además, posee un vehículo Mitsubishi y valores transables por casi $8 millones, con pasivos que alcanzan los $157 millones. Su renta bruta mensual asciende a $985.641.

Marco Enríquez-Ominami, independiente, declaró ingresos mensuales de $9 millones, dos inmuebles en usufructo y nuda propiedad, participación mayoritaria en Rivas y Rivas Limitada y 50% en 4C Consultores Limitada, además de pasivos por 10 millones de pesos.

El republicano José Antonio Kast informó una renta de $3,5 millones al mes, diversos inmuebles en Los Lagos, Puerto Varas y Buin, 597.222 acciones del Banco de Chile y ser dueño del 90% de la inmobiliaria e inversiones Padua Limitada, incluyendo el Colegio Campanario de Buin.

Evelyn Matthei, por su parte, declaró una renta simbólica de $1, propiedades en Villarrica y Las Condes por más de $1.1 mil millones en total, participación en directorios y un vehículo Toyota Camry 2011.

Finalmente, Harold Mayne-Nicholls reporta un inmueble en Peñalolén valorado en $611 millones y pasivos por 240 millones de pesos, sin declarar renta mensual.

