“Vamos a aplicar la ley”: agentes migratorios (ICE) se desplegarán en el Super Bowl por show de Bad Bunny

Un funcionario señaló respecto al puertorriqueño que “es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar a Estados Unidos”.

DW

Getty Images

El Gobierno de Estados Unidos advirtió que desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el show del Super Bowl protagonizado por el cantante Bad Bunny.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”, señaló uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, en The Benny Show.

Sin importar que se trate de un concierto de Bad Bunny, “vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses”, aseveró.

“Es una vergüenza que hayan decidido elegirlo”

Asimismo, Lewandowski expresó el desagrado del gobierno sobre la elección del puertorriqueño para actuar en el entretiempo de uno de los eventos deportivos más importantes de EE.UU.

Getty Images

“Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”, agregó el funcionario.

La elección de Bad Bunny para liderar el descanso del Super Bowl ha dividido a la opinión pública tras afirmar que evitó pasar por EE.UU. con su gira mundial ante el ICE hiciera redadas en los lugares de sus conciertos.

