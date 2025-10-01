;

VIDEO. Líder narco es sorprendido tomando sol en playa de Brasil: fue arrestado por la policía

El peligroso delincuente es parte de una de las organizaciones criminales más grandes de Sudamérica.

Javiera Rivera

Un peligroso narcotraficante fue arrestado este martes en una concurrida playa de Río de Janeiro, Brasil, en un operativo realizado por policías vestidos de civil.

Se trata de Ederson Xavier de Lima, considerado líder de la célula de Mato Grosso del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más grandes de Sudamérica.

Según los informes, Xavier de Lima se encontraba tomando sol y consumiendo bebidas alcohólicas cuando fue sorprendido por tres agentes.

A pesar de su historial delictivo, que incluye tráfico de drogas, extorsión y liderar una banda criminal, ni él ni sus acompañantes opusieron resistencia durante la detención.

El operativo se suma a una serie de acciones policiales recientes para desmantelar redes de narcotráfico en Brasil y fortalecer la seguridad en zonas turísticas y concurridas del país.

