Tras tomar medicamento para el acné: joven en estado crítico necesita trasplante de hígado urgente

Martín Lucero Madariaga, un joven de 18 años, se encuentra en estado grave y en lista de prioridad nacional para recibir un trasplante de hígado, luego de desarrollar una hepatitis fulminante.

El paciente está internado en la UCI del Hospital Dr. Sótero del Río, en Puente Alto, centro de referencia nacional en este tipo de procedimientos.

Cedida Ampliar

“Martín es deportista, alegre, está en cuarto medio y tiene muchas ganas de vivir. Le solicitamos a las familias conversar respecto a la donación, un ‘sí, yo dono’ puede salvar una vida. Hoy es la de Martín, mañana puede ser otra persona”, expresó su padre, Álvaro Pérez, quien hizo un llamado urgente a la solidaridad en un comunicado.

Según explicó el Dr. Erwin Buckel, cirujano de trasplante hepático del recinto asistencial, el joven llegó desde Valparaíso tras sufrir una grave reacción adversa a un medicamento para el acné.

“Desarrolló una hepatitis fulminante al tomar un medicamento. Hoy está en la UCI grave, por lo que la donación es muy importante”, detalló el especialista.

Actualmente, la familia y el equipo médico reiteran la urgencia de encontrar un donante compatible que permita salvarle la vida.