“Acá encontró amor”. Con esa simple frase, desde Colombia aseguran que el destino de Luciano Pons parece quedarse en el Atlético Bucaramanga.

El delantero argentino, de cuestionado paso por la Universidad de Chile, llegó hace algunos meses el cuadro colombiano y, a punta de goles, se ganó el cariño de la afición, a tal punto, que quieren se retire del fútbol allá.

Así lo comentó el gerente deportivo del club, Hernando “Mono” Flórez, quien en conversación con ADN Deportes, aseguró que en el Bucaramanga, es feliz: “acá encontró amor, todo el amor de una afición, del cuerpo técnico y obviamente la parte directiva y eso lo ha hecho sentir cómodo, Luciano está en plenitud de rendimiento”, dijo.

“Estamos muy felices con Luciano, la afición y todos queremos que continúe con nosotros. Tenemos la opción de quedarnos con los derechos económicos del jugador y se va a hacer, estamos hablando con la gente de la U para que termine su carrera en el Bucaramanga”, aseguró el directivo.

Respecto a la relación con Azul Azul, Flórez sostuvo que “hemos encontrado en un equipo muy bien estructurado. La U es un grande de Sudamérica, una institución muy respetable, con directivos maravillosos, solo tenemos respeto y admiración por ellos, queremos aprender de ellos”.

Cerró confesando que Pons habla muy bien de Chile: “él nos hace comentarios excelentes de la experiencia que tuvo jugando en Chile, que no es fácil, todos muy buenos, y no solo de la U, sino que en general del fútbol chileno habla maravillas”, finalizó el directivo de Atlético Bucaramanga.

Según información de ADN Deportes, el cuadro colombiano ofrece USD 650 mil por el pase del ariete, dinero que sería utilizado por los azules para terminar de comprar a Lucas Di Yorio, o Rodrigo Contreras.