Spencer Elden pierde la batalla legal por Nevermind de Nirvana: la icónica portada con el bebé se mantiene intacta

Después de más de dos años de disputas judiciales, un juez federal en Los Ángeles desestimó la demanda de Spencer Elden contra Nirvana, la discográfica Universal Music Group, la viuda de Kurt Cobain y el fotógrafo Kirk Weddle.

La acción legal cuestionaba la icónica imagen de Elden como bebé en la portada del álbum Nevermind (1991), en la que nada desnudo hacia un billete de un dólar.

El magistrado Fernando Olguin sostuvo que la fotografía no constituye pornografía infantil y que “ningún jurado razonable podría considerar que la imagen cumple con los criterios de material sexualmente explícito”.

Según sus palabras, más allá de la desnudez del demandante en la portada, “nada se acerca a incluir la imagen dentro del ámbito de la ley sobre pornografía infantil”.

La resolución judicial, emitida el martes 30 de septiembre, equiparó la portada con “una foto familiar de un niño desnudo bañándose”, determinando que la obra forma parte de la expresión artística y no de explotación sexual. Con esto, se cierra definitivamente la vía penal que Elden buscaba activar con su demanda.

El abogado de Nirvana, Bert Deixler, celebró el fallo y destacó que la sentencia libera a sus clientes del “estigma de acusaciones falsas”.

Por su parte, los representantes legales de Elden no emitieron comentarios públicos inmediatamente tras conocerse la decisión.

Desde su presentación en 2021, la demanda incluyó a Dave Grohl y Krist Novoselic, además de Courtney Love, viuda de Kurt Cobain.

Ampliar

Elden, de 34 años al momento de iniciar el proceso, alegó haber sufrido daños continuos por la difusión global de su imagen en un álbum que vendió millones de copias y se consolidó como un hito del rock de los 90.

El caso había enfrentado obstáculos previos: en 2022, el mismo juez desestimó la acción por presentarse fuera del plazo legal. Sin embargo, un fallo del Noveno Circuito en 2023 ordenó revisar el fondo del caso, lo que llevó a la reciente sentencia.

Más allá de la polémica legal, el fallo marca un precedente sobre los límites entre expresión artística y protección de menores, estableciendo criterios claros sobre qué constituye material sexualmente explícito.

La portada de Nevermind, con su reconocimiento internacional y su lugar en la cultura pop, seguirá siendo un ícono del rock, mientras los tribunales refuerzan la necesidad de evaluaciones objetivas en disputas similares.

Por ahora, ninguna de las partes ha indicado que buscará apelar la decisión o abrir nuevas instancias legales.