Esta es la universidad chilena que se coronó como la mejor de América Latina, según el nuevo ranking QS 2026

En total, son 41 las universidades nacionales que aparecen en la medición y once de ellas se ubican entre las 50 mejores.

Javier Méndez

Esta es la universidad chilena que se coronó como la mejor de América Latina, según el nuevo ranking QS 2026

Esta es la universidad chilena que se coronó como la mejor de América Latina, según el nuevo ranking QS 2026

Esta semana la consultora británica Quacquarelli Symonds publicó su tradicional ranking de universidades QS 2026 para Latinoamérica y el Caribe.

Se trata de una medición que consideró a 492 centros educativos en 26 países y que coronó a la Pontificia Universidad Católica de Chile con el primer lugar de la región.

La actualización es un avance: la UC retomó el primer puesto que ya había ocupado en 2023 y logró posicionarse por encima de la Universidade de São Paulo en Brasil, que estuvo a la cabeza en las dos ediciones más reciente.

Según la radiografía formativa, la principal fortaleza del lugar es su reputación tanto entre académicos como a nivel de empleadores (100 puntos). A la par, también suma un alto puntaje en red internacional de investigación (99,8 pts).

Este liderazgo se debe principalmente al compromiso con la excelencia de toda una comunidad de académicos, estudiantes, exalumnos, profesionales y administrativos”, dijo el rector Juan Carlos de la Llera.

“Nos impulsa a que nuestro proceso formativo y de descubrimiento y creación se vuelquen cada vez con mayor fuerza y decisión a contribuir a transformar positivamente el país”, añadió la autoridad.

En total, son 41 las universidades chilenas que aparecen en el QS 2026 y once de ellas se ubican entre las 50 mejores. Por ejemplo, la Universidad de Chile mantuvo el puesto 6, siendo la segunda mención tras la UC.

Más abajo aparecen algunas como la Universidad de Concepción (11), Universidad de Santiago (17), Universidad Adolfo Ibáñez (23) y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (24).

La lista completa, con el detalle de las puntuaciones, se puede revisar en https://www.topuniversities.com/latin-america-caribbean-overall.

