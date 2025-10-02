“Muchos problemas dentro del club…”: la mirada crítica de Justo Villar por el presente de Colo Colo

El exportero paraguayo, Justo Villar, dos veces campeón del fútbol chileno con Colo Colo, analizó la campaña que lleva el “Cacique”, la cual hasta el momento ha sido negativa.

Los albos ya no tienen chances de ganar un título este 2025 y por ahora están fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

“Siempre es noticia cuando Colo Colo no pelea los primeros puestos. Muchos problemas dentro del club que terminan sacando al entrenador. Hoy, Fernando Ortiz está comenzando una nueva etapa en Colo Colo y espero que le vaya bien, porque lo conozco bien. Él inició su carrera como entrenador acá en Paraguay”, señaló el otrora guardameta en diálogo con DSports.

"Extraño que Colo Colo sea protagonista, principalmente a nivel local, porque internacionalmente sí estuvo peleando, aunque después se quedó corto”, agregó Justo Villar, quien ahora se desempeña como director deportivo de la selección paraguaya.

Por último, el guardameta que defendió el arco albo entre 2013 y 2017 le dejó un mensaje al plantel de Colo Colo: "Hay que esforzarse y ponerse en línea de lo que exige un club como Colo Colo, porque de verdad exige muchísimo".