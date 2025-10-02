;

“Muchos problemas dentro del club…”: la mirada crítica de Justo Villar por el presente de Colo Colo

El exportero paraguayo analizó la campaña del “Cacique” y le dejó un mensaje al plantel.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

El exportero paraguayo, Justo Villar, dos veces campeón del fútbol chileno con Colo Colo, analizó la campaña que lleva el “Cacique”, la cual hasta el momento ha sido negativa.

Los albos ya no tienen chances de ganar un título este 2025 y por ahora están fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

“Siempre es noticia cuando Colo Colo no pelea los primeros puestos. Muchos problemas dentro del club que terminan sacando al entrenador. Hoy, Fernando Ortiz está comenzando una nueva etapa en Colo Colo y espero que le vaya bien, porque lo conozco bien. Él inició su carrera como entrenador acá en Paraguay”, señaló el otrora guardameta en diálogo con DSports.

Revisa también:

ADN

"Extraño que Colo Colo sea protagonista, principalmente a nivel local, porque internacionalmente sí estuvo peleando, aunque después se quedó corto”, agregó Justo Villar, quien ahora se desempeña como director deportivo de la selección paraguaya.

Por último, el guardameta que defendió el arco albo entre 2013 y 2017 le dejó un mensaje al plantel de Colo Colo: "Hay que esforzarse y ponerse en línea de lo que exige un club como Colo Colo, porque de verdad exige muchísimo".

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad