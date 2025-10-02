;

Guía rápida para desactivar respuestas automáticas de IA en Google Chrome

Siguiendo estos pasos podrás navegar sin distracciones y de manera permanente.

La integración de inteligencia artificial en navegadores web se ha vuelto cada vez más común. Por ejemplo, Google, con su asistente Gemini, ofrece respuestas automáticas en los resultados de búsqueda.

Sin embargo, no todos los usuarios están satisfechos con estas funciones, que pueden saturar la pantalla y bloquear resultados relevantes.

Para quienes prefieren la experiencia clásica de búsqueda, existe una solución sencilla: la extensión Bye Bye, Google AI, disponible de forma gratuita en la Chrome Web Store.

Este complemento permite ocultar los apartados generados por Gemini, incluyendo descripciones automáticas y el “Modo IA” que aparece como pestaña adicional en Google Chrome.

Guía rápida para desactivar respuestas automáticas de IA:

El funcionamiento es simple. Tras instalar Bye Bye, Google AI, basta con abrir el panel de configuración, seleccionar los apartados que se desean ocultar y guardar los cambios.

La extensión utiliza modificaciones de CSS para mantener los elementos fuera de la vista del usuario, sin eliminar el código de Gemini ni afectar su funcionamiento en segundo plano.

Esto permite navegar sin distracciones y de manera permanente, sin necesidad de ajustes cada vez que se abre el navegador.

Por último, aunque esta herramienta automatiza un proceso que también podría hacerse manualmente, los expertos en ciberseguridad recomiendan precaución al instalar extensiones de terceros.

