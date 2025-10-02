Este conocido alimento ayudó a una mujer a vivir más de 100 años: lo consumía todos los días / Cecilie_Arcurs

María Branyas Morera, quien falleció a los 117 años, dejó un legado que va más allá de su longevidad: sus hábitos alimenticios y su microbioma ofrecen claves sobre cómo vivir más y con mejor salud.

Según un estudio publicado en Cell Reports Medicine, su intestino mantenía una diversidad de bacterias tan alta como la de adultos mucho más jóvenes, lo que podría haber contribuido a su resistencia y bienestar.

Uno de los secretos de Branyas fue su consumo diario de yogur. La supercentenaria comía tres yogures al día, cada uno con bacterias vivas que favorecen el crecimiento un grupo de microorganismos clave para la salud.

Este hábito, junto con su dieta mediterránea basada en frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva y pescado, ayudó a mantener su microbioma activo y diverso.

Además de los yogures, otros alimentos probióticos como el kefir, el kimchi o la kombucha, y los prebióticos presentes en plátanos, ajo, cebolla, avena y legumbres, ayudan a mantener un equilibrio intestinal saludable.

La combinación de probióticos y prebióticos, junto con un estilo de vida activo y un metabolismo eficiente, podría explicar en parte la longevidad de Branyas.

Aunque la genética también jugó un papel en su vida, los expertos coinciden en que cuidar la microbiota es un paso concreto que todos pueden dar.