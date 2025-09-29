Admisión 2026: estas son las 10 carreras universitarias más caras en Chile / VICTOR HUENANTE

En ese punto del año, seguramente muchos alumnos de la enseñanza media están pensando qué estudiar en la universidad.

Sin ir más lejos, las opciones ya se conocen, luego de que la semana pasada se publicara la oferta definitiva de carreras para el proceso de Admisión 2026.

Sumado a lo anterior, este miércoles 1 de octubre parten las postulaciones a beneficios estudiantiles a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica en fuas.cl . Se podrá optar por gratuidad, becas y créditos.

Estas ayudas pueden ser importantes, considerando que históricamente la formación profesional ha sido bastante costosa. De hecho, existen un par de opciones que destacan en este sentido, siendo las alternativas más caras disponibles.

Según los datos de aranceles, compilados por la Fundación por una Carrera, en la lista predomina el área de la salud y algunas ingenierías. Revisa todos los detalles a continuación.

Estas son las diez carreras universitarias más caras de Chile

Medicina – $9.620.559 Odontología – $9.464.138 Ingeniería Civil – $6.293.088 Ingeniería Civil Eléctrica – $6.242.729 Ingeniería Civil de Minas – $6.229.327 Ingeniería Civil en Obras Civiles – $6.160.046 Ingeniería Civil Plan Común – $6.121.277 Ingeniería Civil Química – $6.033.766 Ingeniería Civil Matemática – $6.032.452 Ingeniería Civil Industrial – $5.950.398

**El listado consideró el arancel promedio anual de cada opción en 2025

“Existen múltiples becas y créditos que se pueden combinar entre sí. La gratuidad es una posibilidad, pero también hay becas privadas”, explica Valentina Gran, directora ejecutiva de la Fundación.

“Es fundamental que los estudiantes se informen de todas las alternativas antes de tomar decisiones tan importantes para su futuro académico”, agrega.

Desde este último organismo impulsaron una plataforma que reúne más de 1.500 becas en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Todo está disponible a través de https://buscador.porunacarrera.cl/.