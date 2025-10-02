;

Esta AFP redujo su comisión y podría generar un considerable aumento de sueldo anual al cambiarse

Revisa cómo se ve beneficiado tu salario al cambiar de administradora.

José Campillay

Esta AFP redujo su comisión y podría generar un considerable aumento de sueldo anual al cambiarse

El panorama para millones de trabajadores en Chile ha experimentado un cambio significativo con la entrada en vigencia de la nueva comisión de AFP Uno.

Desde el miércoles 1 de octubre de 2025, la administradora comenzó a aplicar una tasa del 0,46% sobre la remuneración imponible, consolidándose como la opción más económica del sistema previsional, generando un impacto inmediato en el sueldo líquido de los afiliados.

La principal conclusión, extraída de un análisis de la Superintendencia de Pensiones, es clara: el simple acto de cambiarse a la AFP con el cobro más bajo puede traducirse en un ahorro anual que supera el medio millón de pesos en los tramos más altos.

Revisa también:

ADN

El costo por administrar los fondos de pensión es descontado directamente de la remuneración de los trabajadores, lo que reduce el monto que reciben mes a mes.

Al comparar la comisión de AFP Uno (0,46%) con las tasas más elevadas del mercado, que alcanzan el 1,44% (Capital y Cuprum), se evidencia el ahorro potencial:

  • Para los afiliados que cotizan el tope imponible ($3.466.840), la diferencia con la AFP más cara (Provida, que cobra 1,45%) significa que $411.861 permanecerán en el sueldo líquido a lo largo de un año. Al otro extremo (Capital y Cuprum) llega a los $407.700.
  • En el caso de un trabajador con un sueldo imponible de $2.500.000, el ahorro anual alcanza los $297.000 si estaba en Provida o $294.000 si cotizaba en Capital o Cuprum.
  • En rentas de $1.000.000 (imponible), el beneficio es sustancial, con hasta $118.800 extra al año al migrar a la opción más barata. La diferencia con Cuprum y Capital es menor a $2.000 ($117.600).
  • Incluso en sueldos de $550.000 se ve con claridad cuánto se paga menos en un año al cambiarse a la AFP más barata. En el caso de Provida: $65.340; En Capital y Cuprum: $64.680.

Teo Colombo, gerente general de AFP Uno, comentó: “Una menor comisión significa más dinero disponible para cada trabajador y su familia, y eso se nota en el día a día”.

Qué significa para los nuevos y antiguos afiliados

La reducción de la comisión a 0,46% es el resultado de la novena licitación de cartera de nuevos afiliados que se adjudicó la administradora.

Históricamente, este mecanismo, que asigna a los nuevos cotizantes del sistema a la AFP más barata por un periodo de dos años, ha provocado una competencia intensa que ha empujado a la baja las tarifas generales.

Sin embargo, el beneficio de esta comisión baja no se restringe a los nuevos incorporados. La nueva tasa se aplica a la totalidad de los 730.860 afiliados con que cuenta la AFP Uno.

Análisis del panorama competitivo

La Superintendencia de Pensiones enfatiza en la importancia de revisar la estructura de costos de cada administradora.

AFP Capital y AFP Cuprum lideran el costo de administración con un 1,44% de la renta imponible, mientras que AFP Modelo, la administradora con más cotizantes (1.805.413), se ubica en un punto intermedio con un 0,58%.

El mensaje es claro: si bien el cotizante destina el 10% de su sueldo imponible a su ahorro, el porcentaje adicional que cobra la AFP como comisión es lo que reduce el salario que recibe mensualmente.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad