Esta AFP redujo su comisión y podría generar un considerable aumento de sueldo anual al cambiarse

El panorama para millones de trabajadores en Chile ha experimentado un cambio significativo con la entrada en vigencia de la nueva comisión de AFP Uno.

Desde el miércoles 1 de octubre de 2025, la administradora comenzó a aplicar una tasa del 0,46% sobre la remuneración imponible, consolidándose como la opción más económica del sistema previsional, generando un impacto inmediato en el sueldo líquido de los afiliados.

La principal conclusión, extraída de un análisis de la Superintendencia de Pensiones, es clara: el simple acto de cambiarse a la AFP con el cobro más bajo puede traducirse en un ahorro anual que supera el medio millón de pesos en los tramos más altos.

El costo por administrar los fondos de pensión es descontado directamente de la remuneración de los trabajadores, lo que reduce el monto que reciben mes a mes.

Al comparar la comisión de AFP Uno (0,46%) con las tasas más elevadas del mercado, que alcanzan el 1,44% (Capital y Cuprum), se evidencia el ahorro potencial:

Para los afiliados que cotizan el tope imponible ($3.466.840) , la diferencia con la AFP más cara (Provida, que cobra 1,45%) significa que $411.861 permanecerán en el sueldo líquido a lo largo de un año. Al otro extremo (Capital y Cuprum) llega a los $407.700 .

, la diferencia con la AFP más cara (Provida, que cobra 1,45%) significa que permanecerán en el sueldo líquido a lo largo de un año. Al otro extremo (Capital y Cuprum) llega a los . En el caso de un trabajador con un sueldo imponible de $2.500.000 , el ahorro anual alcanza los $297.000 si estaba en Provida o $294.000 si cotizaba en Capital o Cuprum.

, el ahorro anual alcanza los si estaba en Provida o si cotizaba en Capital o Cuprum. En rentas de $1.000.000 (imponible), el beneficio es sustancial, con hasta $118.800 extra al año al migrar a la opción más barata. La diferencia con Cuprum y Capital es menor a $2.000 ($117.600).

(imponible), el beneficio es sustancial, con hasta extra al año al migrar a la opción más barata. La diferencia con Cuprum y Capital es menor a $2.000 ($117.600). Incluso en sueldos de $550.000 se ve con claridad cuánto se paga menos en un año al cambiarse a la AFP más barata. En el caso de Provida: $65.340; En Capital y Cuprum: $64.680.

Teo Colombo, gerente general de AFP Uno, comentó: “Una menor comisión significa más dinero disponible para cada trabajador y su familia, y eso se nota en el día a día”.

Qué significa para los nuevos y antiguos afiliados

La reducción de la comisión a 0,46% es el resultado de la novena licitación de cartera de nuevos afiliados que se adjudicó la administradora.

Históricamente, este mecanismo, que asigna a los nuevos cotizantes del sistema a la AFP más barata por un periodo de dos años, ha provocado una competencia intensa que ha empujado a la baja las tarifas generales.

Sin embargo, el beneficio de esta comisión baja no se restringe a los nuevos incorporados. La nueva tasa se aplica a la totalidad de los 730.860 afiliados con que cuenta la AFP Uno.

Análisis del panorama competitivo

La Superintendencia de Pensiones enfatiza en la importancia de revisar la estructura de costos de cada administradora.

AFP Capital y AFP Cuprum lideran el costo de administración con un 1,44% de la renta imponible, mientras que AFP Modelo, la administradora con más cotizantes (1.805.413), se ubica en un punto intermedio con un 0,58%.

El mensaje es claro: si bien el cotizante destina el 10% de su sueldo imponible a su ahorro, el porcentaje adicional que cobra la AFP como comisión es lo que reduce el salario que recibe mensualmente.