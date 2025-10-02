Crisis aérea en Alemania: aeropuerto de Múnich suspende sus operaciones por sobrevuelo de drones

El aeropuerto internacional de Múnich, uno de los principales de Alemania, detuvo sus operaciones la noche de este jueves tras detectarse drones no autorizados en sus inmediaciones.

La medida provocó la cancelación de 17 vuelos y el desvío de otros 15 a ciudades alemanas y a Viena, afectando a unos 3.000 pasajeros, según informó la terminal aérea.

Por su parte, el personal del aeropuerto aseguró que “todo está bajo control” y anunció la reapertura a las 5:00 hora local, aunque con medidas de seguridad reforzadas.

El incidente se suma a otros casos recientes en Europa. Dinamarca y Noruega también debieron suspender operaciones en aeropuertos por la presencia de drones, lo que llevó al gobierno danés a restringir su uso en todo el país.

Al respecto, la primera ministra, Mette Frederiksen, advirtió que Rusia representa “la principal amenaza para la seguridad europea”, aunque Moscú negó cualquier relación.

La situación ocurre en un contexto de tensión en Baviera: días antes, el Oktoberfest fue evacuado temporalmente por una amenaza de bomba y la policía local halló explosivos en una zona residencial.