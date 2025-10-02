;

Crisis aérea en Alemania: aeropuerto de Múnich suspende sus operaciones por sobrevuelo de drones

La medida provocó la cancelación de 17 vuelos y el desvío de otros 15 a ciudades.

Javiera Rivera

Aeropuerto de Munich

Aeropuerto de Munich / Thomas Winz

El aeropuerto internacional de Múnich, uno de los principales de Alemania, detuvo sus operaciones la noche de este jueves tras detectarse drones no autorizados en sus inmediaciones.

La medida provocó la cancelación de 17 vuelos y el desvío de otros 15 a ciudades alemanas y a Viena, afectando a unos 3.000 pasajeros, según informó la terminal aérea.

Por su parte, el personal del aeropuerto aseguró que “todo está bajo control” y anunció la reapertura a las 5:00 hora local, aunque con medidas de seguridad reforzadas.

El incidente se suma a otros casos recientes en Europa. Dinamarca y Noruega también debieron suspender operaciones en aeropuertos por la presencia de drones, lo que llevó al gobierno danés a restringir su uso en todo el país.

Revisa también

ADN

Al respecto, la primera ministra, Mette Frederiksen, advirtió que Rusia representa “la principal amenaza para la seguridad europea”, aunque Moscú negó cualquier relación.

La situación ocurre en un contexto de tensión en Baviera: días antes, el Oktoberfest fue evacuado temporalmente por una amenaza de bomba y la policía local halló explosivos en una zona residencial.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad