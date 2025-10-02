Mercados argentinos dan vuelta en U: contradicciones sobre ayuda de EE.UU. disparan el riesgo país y presionan a acciones

La luna de miel duró poco. Tras una semana de euforia por el explícito apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump, al gobierno de Javier Milei y la promesa de asistencia financiera, los mercados argentinos amanecieron en rojo luego de mensajes cruzados del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Temprano, Bessent aseguró que Washington seguía “analizando opciones para dar apoyo financiero” a Buenos Aires, lo que el mercado leyó como una ratificación del respaldo. Pero horas después, en CNBC, acotó el alcance: la ayuda se limitaría al swap por US$20.000 millones ya conocido y “no pondremos dinero en Argentina”, zanjó, descartando préstamos directos u otros mecanismos adicionales.

El giro impactó de inmediato en los precios. El riesgo país que mide J.P. Morgan subió 2,6% hasta 1.264 puntos —lejos del piso de 900 de la semana pasada—, mientras el S&P Merval retrocedió 0,37% al cierre. En Nueva York, los ADR argentinos operaron con mayoría de bajas de hasta 3,7%, encabezadas por Edenor, BBVA (-3,4%) y Banco Macro (-2,6%). En el frente cambiario, el dólar del Banco Nación rondó los 1.450 pesos por unidad.

Para algunos analistas, el mercado sobrerreaccionó al matiz del Tesoro. “Más allá de la volatilidad de corto plazo, lo relevante es que la administración Milei sigue contando con un aliado estratégico en Estados Unidos. El mensaje de Bessent no debe leerse como un retiro de apoyo, sino como un recordatorio de que la ayuda estará condicionada a la consolidación de un programa económico serio y sostenible”, sostuvo Gonzalo Muñoz, analista de XTB Latam.

“De cara al futuro, el desafío será transformar este respaldo político en flujos de capital concretos que estabilicen el frente financiero y permitan al país recuperar el acceso al crédito internacional. Si el gobierno logra sostener la disciplina fiscal y avanzar en la apertura económica, es factible que los activos argentinos recuperen rápidamente el terreno perdido. La reacción de hoy es, en todo caso, una corrección transitoria dentro de un proceso más amplio, en el que el país sigue teniendo la oportunidad de convertirse en un destino atractivo para la inversión global”, cerró el especialista.

En síntesis: el respaldo político sigue, pero el cheque no es en blanco. Hasta que no haya señales más claras sobre el programa económico y su ejecución, la volatilidad será la norma y los activos argentinos seguirán muy sensibles a cada frase que llegue desde Washington.