Chile supera la decena de medallas y suma dos trofeos por equipos en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos / Fechida

La semana pasada, en Río de Janeiro, el Team Chile de deportes acuáticos disputó el Sudamericano Juvenil de la especialidad.

El plantel nacional de la natación artística obtuvo importantes resultados, considerando que sumaron 12 medallas entre las diversas categorías, con 8 oros, 2 platas y 2 bronces.

A eso hay que sumar el segundo lugar por equipos en la categoría junior y el tercer puesto en la categoría juvenil, destacando también las mejores marcas técnicas junior del campeonato, alcanzadas por Nicolás Campos y Theodora Garrido, quienes ya tienen experiencia a nivel del Mundial adulto de la especialidad.

Abi Armijo, Emilia Garrido, Florencia Lazcano, Helena Lechtenfeld, Rafaela Miño, Agustina Moscoso, Paula Noguera, Josefa Oravec, Eva Rubio, Esperanza Shönberg, Nicolás Campos, Dominga Césped, Bárbara Coppelli, Dominga Cerda, Fernanda Gacitúa, Theodora Garrido, Chloe Plaut, Macarena Vial y Trinidad Zárate compusieron el Team Chile de natación artística.

“Super orgullosa de todas nuestras deportistas, la verdad hicimos un campeonato histórico para Chile con los trofeos conseguidos. Siempre queremos más, pero vamos por buen camino”, aseguró una de las entrenadoras del equipo, Sandra Mella, que estuvo acompañada por Catalina Fleckenstein.

“Muy feliz con los resultados. Es mi primera vez como entrenadora y creo que hicimos un muy buen trabajo como equipo. Esto nos deja con muchas más ganas para lo que viene”, complementó Soledad García, líder del plantel juvenil.