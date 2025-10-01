Tomás Barrios supera a otro rival argentino y avanza a cuartos de final en el Challenger de Antofagasta

Tomás Barrios (133° del ranking ATP) logró instalarse este miércoles en los cuartos de final del Challenger de Antofagasta, que se disputa en nuestro país, luego de vencer en la ronda de octavos al argentino Lautaro Midon (256°).

El tenista chileno, que venía de superar en su debut al otro trasandino Gerardo Alberto Olivieri (233°), se impuso esta jornada por parciales de 6-2 y 6-2, en un partido que se extendió por una hora y 11 minutos.

En el primer set, dos quiebres le bastaron al chillanejo para ponerse en ventaja, mientras que en la segunda manga levantó una ruptura en contra y concretó otros tres rompimientos para llevarse el triunfo a su favor.

Ahora, Barrios deberá enfrentar al paraguayo Adolfo Vallejo (254°) en los cuartos de final del Challenger de Antofagasta. El partido entre el chileno y el guaraní se jugará este jueves 2 de octubre, en horario por definir.

Hasta el momento, la cuarta raqueta nacional está sumando cinco puntos que le permiten situarse en el lugar 131° del Ranking Live.