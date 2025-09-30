;

VIDEO. “Espero seguir subiendo el nivel”: Garin supera el debut en el Challenger de Antofagasta

El chileno volvió a jugar en suelo nacional, imponiéndose a su compatriota, Benjamín Torrealba.

Carlos Madariaga

Este martes, Cristian Garin superó con éxito su estreno en el Challenger de Antofagasta.

En la arcilla nortina, “Gago” hizo pesar su mayor experiencia ante otro nacional, Benjamín Torrealba, invitado por la organización del torneo, parte del circuito Dove Men+Care Legión Sudamericana.

Pese a que el “Conejo” amagó con emparejar un rápido quiebre en contra, Cristian Garin marcó diferencias para un claro 6/3 y 6/2 en 1 hora y 44 minutos.

“Desde que llegué, ha habido mucha gente en el club apoyándome. Está bueno sentir esa energía de la gente, que quiere que gane. Estaba un poquito nervioso, la primera ronda siempre es difícil. Estoy contento de haber ganado y de tener la oportunidad de jugar nuevamente. Espero seguir mejorando, creo que tengo bastante margen por mejorar aún”, reconoció el 124 del mundo.

“Al comienzo estaba un poco tenso, había un poco de viento, a diferencia de otros días, pero contento de haber ganado. Espero seguir subiendo el nivel. Contento por cómo competí, pero hay cosas que tengo que mejorar”, concluyó el nacional, que en la segunda ronda del Challenger de Antofagasta se medirá ante el uruguayo Franco Roncadelli, 391 del mundo.

