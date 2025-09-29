;

Donald Trump anuncia arancel del 100% a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos: Se encienden las alarmas en Hollywood

El Presidente realiza una nueva jugada económica cargada de polémica.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Tom Williams

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue haciendo noticias por el tema de los aranceles, sobre todo cuando se aborda como forma de 'amenaza‘.

Ahora, el mandatario anunció que impondrá un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera del país, una medida que, según se justifica, busca proteger la industria cinematográfica estadounidense.

En la misma línea, apunta a que la estrategia adoptada por Hollywood de ir a rodar en el extranjero es, bajo su percepción, una competencia desleal.

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé. California, con su gobernador débil e incompetente, ha sido especialmente golpeada”, escribió a través de redes sociales.

“Por lo tanto, para resolver este problema interminable, impondré un arancel del 100% a todas las películas que se hagan fuera de Estados Unidos. ¡Hagamos que América vuelva a ser grande!”, agregó.

Aunque Trump mencionó a California como uno de los estados más afectados, no especificó cuándo ni cómo se implementará el arancel.

Esta medida podría marcar un precedente al aplicarse a un servicio intangible como el cine, en lugar de a bienes físicos.

Impacto en el mercado

La industria cinematográfica estadounidense, especialmente Hollywood, ha reaccionado con sorpresa y preocupación ante el anuncio.

Productores y distribuidores temen que el arancel encarezca la distribución de películas extranjeras en el mercado estadounidense, limitando la diversidad cultural y afectando las coproducciones internacionales.

Además, el arancel podría tener repercusiones económicas, ya que estudios como Warner Bros., Paramount Skydance y Netflix, que operan en múltiples países, podrían enfrentar costos adicionales y posibles represalias comerciales por parte de otras naciones.

Esta medida se enmarca dentro de la política proteccionista que Trump ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca, que incluye aranceles a productos como medicamentos y camiones de carga.

El mandatario argumenta que estas acciones son necesarias para corregir lo que considera relaciones comerciales injustas.

