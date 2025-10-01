;

VIDEO. ¿Qué es el daño moral? el nuevo concepto psicológico agregado al manual DSM-5

No es un diagnóstico, pero sí un factor clínico clave: traición, injusticia o manipulación pueden quebrar la confianza y abrir la puerta a trastornos si no se atienden.

Mario Vergara

Desde septiembre de 2025, el DSM-5 incorporó el daño moral dentro de los códigos Z (categorías que describen situaciones o factores que pueden afectar la salud mental, pero no constituyen por sí mismos un trastorno). Esta inclusión reconoce formalmente una experiencia humana dolorosa que, pese a no cumplir criterios de trauma clínico, puede desencadenar o agravar problemas de salud mental.

Definición resumida

El daño moral alude a la “herida angustiante” que arrastran personas que han sido traicionadas, tratadas injustamente, manipuladas o abusadas, sin que esa vivencia configure necesariamente un evento traumático clásico. No es una etiqueta diagnóstica, sino un factor de riesgo y contexto clínico que ayuda a entender por qué alguien empieza a sufrir.

¿Cómo se vive el daño moral?

Quien lo padece puede experimentar:

  • Pérdida de confianza en sí mismo y en los demás.
  • Culpa y vergüenza persistentes.
  • Desorientación vital o sensación de sin-sentido.Estas reacciones, si se cronifican, aumentan la vulnerabilidad a trastornos del ánimo, ansiedad u otros cuadros.

¿En qué se diferencia del trauma?

El trauma suele asociarse a amenaza extrema a la vida o la integridad y a síntomas nucleares específicos (p. ej., reexperimentación, hipervigilancia). El daño moral pone el foco en la quiebra de valores, confianza y justicia: lo que duele no es solo lo ocurrido, sino lo que implicó para la dignidad y el sentido personal.

Por qué importa que esté en el DSM-5

Ubicarlo en códigos Z permite a clínicos documentar su presencia, orientando la evaluación y el plan terapéutico: comprender la historia de traiciones o injusticias ayuda a explicar el malestar actual y a prevenir que evolucione hacia un trastorno.

¿Cómo se repara?

La literatura clínica sugiere que la reparación comienza por nombrar la herida: validarla, reconocer el daño a la dignidad y trabajar para restaurar la confianza en uno mismo, en los otros y en la vida. Intervenciones centradas en sentido y valores (p. ej., terapia narrativa, enfoque de compasión, trabajo de culpa/vergüenza y de reconciliación con uno mismo) pueden ser clave.

En síntesis: el daño moral no es un diagnóstico, pero sí una señal clínica relevante. Ponerle nombre ayuda a visibilizar el sufrimiento, a evitar su cronificación y a guiar procesos terapéuticos que reparen dignidad, confianza y propósito.

