¿Por qué los hombres se ponen tristes después del orgasmo? Así funciona la “disforia postcoital” / Prostock-Studio

Pese a que las relaciones sexuales suelen asociarse a experiencias emocionales positivas, en algunos casos el orgasmo también puede provocar cambios de ánimo negativos en los hombres.

Un estudio reveló que el fenómeno contraintuitivo conocido como disforia postcoital ha sido experimentado por hasta un 41% de varones en algún momento de su vida. Esto puede durar minutos o incluso horas.

“Algunos hombres experimentan claridad mental y alivio, otros experimentan irritabilidad o tristeza, y algunos alternan entre los dos según el contexto, el sueño, el estrés o la salud mental básica”, explicó a Men’s Health Justin Houman, urólogo del Centro Médico Cedars-Sinai.

Pero, ¿Por qué ocurre esta situación? El experto señala que los bajos niveles de testosterona podrían contribuir a la situación, ya que esta es clave en la regulación del estado del ánimo, la energía y el libido.

Es probable que las causas sean una combinación de desencadenantes psicológicos, hormonales y ambientales. VeryWellMind precisa que expertos todavía están investigando las causas precisas.

Desde este último espacio indican que hay factores que pueden hacer a una persona más propensa a experimentar la situación. Se incluyen:

Antecedentes de abuso físico

Antecedentes de abuso emocional

Insatisfacción en las relaciones

“Las diversas hormonas liberadas durante la actividad sexual y el orgasmo pueden hacer que nuestras emociones salgan a la superficie con más fuerza, particularmente con un historial de abuso o con problemas de relación actuales”, profundizó Sarah Melancon, sexóloga clínica.

De todas formas, las mujeres no están exentas de experimentar lo mismo.

Para lidiar con la disforia poscoital, los expertos recomiendan aceptar y explorar las emociones sin juzgarlas, llevar un diario para identificar patrones, practicar atención plena y realizar autocuidado post-sexo, como baños tibios, música o masajes.

Si los síntomas son frecuentes o afectan la vida diaria, se sugiere buscar ayuda profesional: terapia según la causa (psicoeducación, imagen corporal, apego inseguro o trauma) y, en algunos casos, considerar tratamiento farmacológico bajo supervisión médica.