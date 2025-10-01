“No nos vamos a ir”: familias acampan frente al Serviu del Biobío exigiendo compra de terreno para su casa propia

En la comuna de Coronel, 145 familias acampan frente al Serviu del Biobío exigiendo que se apruebe la compra del terreno donde esperan construir su vivienda propia.

Se trata de los integrantes del comité Rucalhue, quienes ya han depositado más de 35 UF cada uno en cuentas del Banco Estado, recursos destinados al subsidio DS49, pero que permanecen congelados hasta que se apruebe la compra.

Las familias sostienen que la manifestación es pacífica, pero con la presión necesaria para que el proceso no se frustre. En diálogo con Radio ADN, el presidente del comité, Alejandro Escalona, señaló que llevan esperando “alrededor de 8 años” .

Respuesta del Serviu del Biobío

“Serviu Biobío nos tira para atrás el proyecto. El último llamado es en noviembre y si no sacamos el visto bueno a las carpetas (...) quedaríamos fuera. Por eso estamos exigiendo que todo lo que han demorado tienen que hacerlo ahora, y no nos vamos a ir hasta que no se aprueben las carpetas”, añadió.

Serviu del Biobío Ampliar

Al respecto, la directora regional del Serviu en el Biobío, María Luz Gajardo, explicó que los requisitos del proyecto “hoy no están cumplidos”.

“Estamos trabajando en conjunto con la entidad patrocinante urbana responsable de este proceso para que eso sea así a la brevedad”, cerró.