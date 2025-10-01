;

“No nos vamos a ir”: familias acampan frente al Serviu del Biobío exigiendo compra de terreno para su casa propia

Más de 140 familias llevan esperando 8 años para cumplir el sueño de la casa propia, pero desde el servicio señalaron que no cuentan con la calificación necesaria para su financiamiento.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

“No nos vamos a ir”: familias acampan frente al Serviu del Biobío exigiendo compra de terreno para su casa propia

“No nos vamos a ir”: familias acampan frente al Serviu del Biobío exigiendo compra de terreno para su casa propia

02:38

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En la comuna de Coronel, 145 familias acampan frente al Serviu del Biobío exigiendo que se apruebe la compra del terreno donde esperan construir su vivienda propia.

Se trata de los integrantes del comité Rucalhue, quienes ya han depositado más de 35 UF cada uno en cuentas del Banco Estado, recursos destinados al subsidio DS49, pero que permanecen congelados hasta que se apruebe la compra.

Revisa también

ADN

Las familias sostienen que la manifestación es pacífica, pero con la presión necesaria para que el proceso no se frustre. En diálogo con Radio ADN, el presidente del comité, Alejandro Escalona, señaló que llevan esperando “alrededor de 8 años”.

Respuesta del Serviu del Biobío

“Serviu Biobío nos tira para atrás el proyecto. El último llamado es en noviembre y si no sacamos el visto bueno a las carpetas (...) quedaríamos fuera. Por eso estamos exigiendo que todo lo que han demorado tienen que hacerlo ahora, y no nos vamos a ir hasta que no se aprueben las carpetas”, añadió.

ADN

Serviu del Biobío

Al respecto, la directora regional del Serviu en el Biobío, María Luz Gajardo, explicó que los requisitos del proyecto “hoy no están cumplidos”.

“Estamos trabajando en conjunto con la entidad patrocinante urbana responsable de este proceso para que eso sea así a la brevedad”, cerró.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad