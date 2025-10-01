Momentos de pánico se vivieron la mañana de este miércoles en la comuna de Conchalí, luego de que una banda armada intentara realizar un portonazo a un adulto mayor que había ido a dejar a su nieta a un colegio del sector.

El hecho quedó registrado en videos difundidos por vecinos, que muestran a los sujetos encapuchados y con armas de fuego.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hombre fue interceptado a pocas metros del establecimiento educacional. Los delincuentes intentaron intimidarlo para robarle su vehículo, pero al no conseguirlo, lo golpearon en la cabeza con una de las pistolas, dejándolo herido y aturdido.

Tras la agresión, los antisociales emprendieron la huida en el automóvil en que se movilizaban, pero en la esquina de avenida Los Zapadores con Víctor González protagonizaron un violento choque contra una camioneta y una motocicleta. Producto del impacto, tanto la conductora del vehículo como el motociclista resultaron lesionados, este último con una fractura expuesta en una pierna.

Una vecina que presenció la escena relató: “El caballero de la moto estaba muy complicado, con una fractura de fémur expuesta y taquicárdico. La señora del vehículo también tenía heridas leves. Después nos enteramos que todo había comenzado con un intento de portonazo a dos cuadras, afuera de un colegio. Los tipos se bajaron y escaparon encapuchados y armados”.

Carabineros confirmó que el automóvil en que se trasladaban los delincuentes mantenía encargo por robo y no se descarta que haya sido utilizado en otros ilícitos recientes en la zona norte de Santiago. Por ahora, los cuatro individuos involucrados permanecen prófugos, mientras la policía trabaja en dar con su paradero.