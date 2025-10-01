;

INACAP lanza becas con 100% y 50% de descuento para personas desde los 50 años

El beneficio permite estudiar cualquiera de las 34 carreras técnicas del establecimiento educacional.

Javiera Rivera

En el marco de sus 60 años y del Día Internacional de las Personas Mayores, INACAP anunció el lanzamiento de dos nuevos beneficios educativos: la Beca Plateada y la Beca Dorada.

Estas becas estarán disponibles para estudiantes nuevos que ingresen en la Admisión 2026 y aplican en todas las sedes, de Arica a Punta Arenas, en formato diurno y vespertino.

¿En qué consisten las becas?

  • Beca Plateada: 50% de descuento en la mensualidad para personas de 50 a 59 años.
  • Beca Dorada: 100% de descuento en la mensualidad para personas de 60 años o más.

El beneficio cubre la matrícula del primer semestre y todas las mensualidades de la carrera.

Carreras disponibles

La iniciativa contempla 34 carreras técnicas de cuatro semestres, en áreas como:

  • Administración
  • Agroindustria
  • Automatización y Robótica
  • Energía, Minería y Construcción
  • Diseño
  • Gastronomía
  • Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones
  • Logística y Mecánica
  • Salud
  • Turismo y Hospitalidad

