INACAP lanza becas con 100% y 50% de descuento para personas desde los 50 años
El beneficio permite estudiar cualquiera de las 34 carreras técnicas del establecimiento educacional.
En el marco de sus 60 años y del Día Internacional de las Personas Mayores, INACAP anunció el lanzamiento de dos nuevos beneficios educativos: la Beca Plateada y la Beca Dorada.
Estas becas estarán disponibles para estudiantes nuevos que ingresen en la Admisión 2026 y aplican en todas las sedes, de Arica a Punta Arenas, en formato diurno y vespertino.
¿En qué consisten las becas?
- Beca Plateada: 50% de descuento en la mensualidad para personas de 50 a 59 años.
- Beca Dorada: 100% de descuento en la mensualidad para personas de 60 años o más.
El beneficio cubre la matrícula del primer semestre y todas las mensualidades de la carrera.
Carreras disponibles
La iniciativa contempla 34 carreras técnicas de cuatro semestres, en áreas como:
- Administración
- Agroindustria
- Automatización y Robótica
- Energía, Minería y Construcción
- Diseño
- Gastronomía
- Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones
- Logística y Mecánica
- Salud
- Turismo y Hospitalidad
Al respecto, el rector de INACAP, Lucas Palacios, explicó que la iniciativa busca derribar barreras económicas y culturales:
“Queremos decirle a Chile que nunca es tarde para aprender o reinventarse. El futuro del país también se construye con la experiencia y motivación de quienes tienen 50, 60 años o más”.