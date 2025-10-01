INACAP lanza becas con 100% y 50% de descuento para personas desde los 50 años

En el marco de sus 60 años y del Día Internacional de las Personas Mayores, INACAP anunció el lanzamiento de dos nuevos beneficios educativos: la Beca Plateada y la Beca Dorada.

Estas becas estarán disponibles para estudiantes nuevos que ingresen en la Admisión 2026 y aplican en todas las sedes, de Arica a Punta Arenas, en formato diurno y vespertino.

¿En qué consisten las becas?

Beca Plateada : 50% de descuento en la mensualidad para personas de 50 a 59 años.

: 50% de descuento en la mensualidad para personas de 50 a 59 años. Beca Dorada: 100% de descuento en la mensualidad para personas de 60 años o más.

El beneficio cubre la matrícula del primer semestre y todas las mensualidades de la carrera.

Carreras disponibles

La iniciativa contempla 34 carreras técnicas de cuatro semestres, en áreas como:

Administración

Agroindustria

Automatización y Robótica

Energía, Minería y Construcción

Diseño

Gastronomía

Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones

Logística y Mecánica

Salud

Turismo y Hospitalidad

Al respecto, el rector de INACAP, Lucas Palacios, explicó que la iniciativa busca derribar barreras económicas y culturales:

“Queremos decirle a Chile que nunca es tarde para aprender o reinventarse. El futuro del país también se construye con la experiencia y motivación de quienes tienen 50, 60 años o más”.