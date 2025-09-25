Triple asesinato de jóvenes argentinas: Quién es el “Pequeño J”, el sanguinario narco acusado de dirigir el crimen

Argentina está conmocionada tras la muerte de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron torturadas, mutiladas y enterradas en la llamada Casa del Horror del barrio Florencio Varela.

Un crimen terrible que habría tenido su génesis en una supuesta venganza de un grupo de narcos peruanos, luego de que una de las chicas se quedara con cocaína que les pertenecía.

Pero, ¿quién lideró este terrible asesinato? Todo apunta a un solo nombre. Uno que genera terror al otro lado de la cordillera y que tiene una orden de captura internacional.

Se trata de “Julito” o el “Pequeño J”, un hombre de nacionalidad peruana, de 23 años, que es considerado como “extraordinariamente sanguinario” y habría dado la orden de matar a las jóvenes.

El “Pequeño J” planeó todo

Así, según los primeros reportes policiales, fue el “Pequeño J” quien planeó todo, desde la trampa de la fiesta a la que fueron invitadas Brenda, Morena y Lara hasta la transmisión en vivo de su muerte vía Instagram.

“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre el sujeto, que continúa siendo buscado por la policía.

De hecho, “Julito” habría repetido varias veces, durante la misma transmisión del crimen, que “esto les pasa a quienes me roban”, mientras sus sicarios torturaban a las chicas.

En tanto, la policía argentina allanó el búnker del peligroso líder narco en el barrio porteño de Barracas, quien dejó trampas electrificadas y un mensaje directo para los funcionarios, escrito en una hoja de papel.