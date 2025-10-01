Cristian Garin logra feroz remontada y se instala en cuartos de final del Challenger de Antofagasta
El tenista chileno se impuso en tres sets al uruguayo Franco Roncadelli.
Así como lo hizo más temprano su compatriota Tomás Barrios (133°), Cristian Garin (125° del ranking ATP) volvió a celebrar este miércoles y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Antofagasta.
Con una gran remontada, “Gago” se impuso sobre el uruguayo Franco Roncadelli (391°) por parciales de 2-6, 6-1 y 6-1, en un partido que se prolongó por una hora y 57 minutos.
Revisa también:
El tenista chileno tuvo un complicado inicio, pues sufrió dos quiebres que le permitieron al charrúa llevarse el primer set. No obstante, Garin logró reaccionar en la segunda manga y concretó cuatro rupturas para igualar el marcador.
En el set decisivo, la tercera raqueta nacional ratificó su alza y consiguió dos rompimientos para cerrar el partido con otro sólido 6-1, avanzando así a cuartos de final.
En la ronda de los ocho mejores, Cristian Garin jugará contra el ganador del duelo que disputarán el argentino Carlos Zárate (904°) y el libanés Hady Habib (175°).