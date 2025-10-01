;

Cristian Garin logra feroz remontada y se instala en cuartos de final del Challenger de Antofagasta

El tenista chileno se impuso en tres sets al uruguayo Franco Roncadelli.

Bastián Lizama

Cristian Garin logra feroz remontada y se instala en cuartos de final del Challenger de Antofagasta

Así como lo hizo más temprano su compatriota Tomás Barrios (133°), Cristian Garin (125° del ranking ATP) volvió a celebrar este miércoles y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Antofagasta.

Con una gran remontada, “Gago” se impuso sobre el uruguayo Franco Roncadelli (391°) por parciales de 2-6, 6-1 y 6-1, en un partido que se prolongó por una hora y 57 minutos.

El tenista chileno tuvo un complicado inicio, pues sufrió dos quiebres que le permitieron al charrúa llevarse el primer set. No obstante, Garin logró reaccionar en la segunda manga y concretó cuatro rupturas para igualar el marcador.

En el set decisivo, la tercera raqueta nacional ratificó su alza y consiguió dos rompimientos para cerrar el partido con otro sólido 6-1, avanzando así a cuartos de final.

En la ronda de los ocho mejores, Cristian Garin jugará contra el ganador del duelo que disputarán el argentino Carlos Zárate (904°) y el libanés Hady Habib (175°).

