“No sabemos si son uno o dos cuerpos”: vecinos de Pudahuel relatan terror tras hallazgo de restos humanos en maletas

Peritos de la PDI se alistan para examinar los restos, mientras el fiscal Minibor Bugueño evaluará su estado de conservación y verificará si hay otros indicios en las maletas.

Nelson Quiroz

Matías Castillo

Macabro descubrimiento en Pudahuel: encuentran torso humano dentro de maletas

Un hallazgo macabro mantiene en alerta a Pudahuel, en la región Metropolitana. Trabajadores agrícolas denunciaron la aparición de dos maletas en un canal de regadío del camino Noviciado, que contenían restos humanos aparentemente recientes.

Mario, vecino que presenció el hallazgo, relató el impacto que generó en la comunidad: “Estamos bastante organizados con respecto a la seguridad, porque la verdad estamos preocupados. Todos los días pasan asaltos, robos… y ahora esto ya puso la guinda a la torta”.

Según contó, fueron otros trabajadores agrícolas quienes encontraron las maletas: “Una estaba cerrada y la otra con algo sobresalido. Cuando llegó Paz Ciudadana y don Víctor, se confirmó que eran restos humanos. No sabemos si son uno o dos cuerpos, porque las maletas son grandes”, añadió.

Por su parte, Natalie, otra vecina del sector, coincidió en la sensación de abandono. “Nos sentimos totalmente vulnerables, sin protección de la comuna. Los carabineros llegan a las dos horas y, si bien hay algunas cámaras, solo alumbran ciertos sectores. No se pudo identificar nada desde ahí”, sostuvo, señalando que este tipo de hallazgos no es el primero en la zona.

Hasta el momento, personal municipal fue el primero en llegar al lugar y alertó a Carabineros, quienes remitieron la información al Ministerio Público. La investigación quedó a cargo del equipo especializado contra el crimen organizado y homicidios, que instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizar los primeros peritajes.

A esta hora, peritos de la PDI se preparan para analizar los restos, mientras el fiscal Minibor Bugueño evaluará el estado de conservación del torso hallado y determinará si existen otros indicios dentro de las maletas. Fuentes de Radio ADN indican que los restos corresponderían a un crimen ocurrido en las últimas horas, aunque aún no se confirma la identidad de la víctima.

