Brilló bailando en la TV: confirman muerte de conocido chico reality a los 36 años

Esta semana se confirmó la muerte de Joshua Allen, recordado ganador de la temporada 4 del programa de talento estadounidense “So You Think You Can Dance”. El bailarín tenía 36 años.

La noticia fue entregada por un miembro de su familia, quien informó a TMZ que Allen falleció el martes 30 de septiembre, aunque no reveló las causas.

En su declaración pidió respeto, privacidad y oraciones para atravesar este difícil momento.

Allen saltó a la fama en 2008, cuando tenía 18 años de edad. Tras el éxito en televisión, Joshua habló de sus sueños de convertirse en cantante, productor y coreógrafo, además de abrir su propio estudio de danza.

Emmanuel Hurd, compañero y amigo, admitió al medio de espectáculos que se encontraba conmocionado. “Una persona muy honesta y real”, definió. “No siempre hizo las cosas de la manera que todos pensaron que debería, pero es por eso que fue un ganador”, agregó.