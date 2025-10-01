;

Brilló bailando en la TV: confirman muerte de conocido chico reality a los 36 años

La noticia fue confirmada por un familiar. El artista fue parte del programa “So You Think You Can Dance”.

Esta semana se confirmó la muerte de Joshua Allen, recordado ganador de la temporada 4 del programa de talento estadounidense “So You Think You Can Dance”. El bailarín tenía 36 años.

La noticia fue entregada por un miembro de su familia, quien informó a TMZ que Allen falleció el martes 30 de septiembre, aunque no reveló las causas.

En su declaración pidió respeto, privacidad y oraciones para atravesar este difícil momento.

Allen saltó a la fama en 2008, cuando tenía 18 años de edad. Tras el éxito en televisión, Joshua habló de sus sueños de convertirse en cantante, productor y coreógrafo, además de abrir su propio estudio de danza.

Emmanuel Hurd, compañero y amigo, admitió al medio de espectáculos que se encontraba conmocionado. “Una persona muy honesta y real”, definió. “No siempre hizo las cosas de la manera que todos pensaron que debería, pero es por eso que fue un ganador”, agregó.

