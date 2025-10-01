La Municipalidad de Santiago retiró la escultura de nueve metros de altura ubicada en el Paseo Bandera, entre Agustinas y Huérfanos, debido al avanzado estado de pudrición de sus pilares de roble.

La obra, que combinaba madera y acero, solía iluminar las noches gracias a un sistema de energía solar, y fue uno de los íconos del paseo desde su inauguración en diciembre de 2017.

La escultura fue diseñada por el arquitecto Juan Carlos López y el muralista Dásic Fernández, como parte de la remodelación del paseo impulsada por el entonces alcalde Felipe Alessandri.

La construcción de la obra se realizó in situ con grúa y camión pluma, destacando por su altura y por el ensamblaje de los pilares con articulaciones de acero.

Futuro del Paseo Bandera

Aunque la remoción se justificó por el deterioro de la escultura, algunos trabajadores del sector aseguran que podría estar relacionada con la propuesta de reabrir el Paseo Banderas al tránsito vehicular.

No obstante, desde Transportes confirmaron que la medida todavía se encuentra en evaluación. Por su parte, el gobernador regional Claudio Orrego ha defendido mantener el paseo como espacio peatonal.

Pese a esto, con la retirada de esta escultura, el Paseo Bandera pierde uno de sus elementos más emblemáticos y sostenibles, mientras se define su futuro como espacio urbano en el corazón de Santiago.