Presidente Boric en Cumbre de las Américas: “No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua”

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric se dirigió a sus pares del continente por medio de un discurso en la última jornada de la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, Estados Unidos. Instancia que aprovechó para criticar a la nación sede por vetar la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Tras agradecer la invitación de Joe Biden a la cita política, el Jefe de Estado chileno dijo: “Estamos acá para dialogar, y por eso tengo la profunda convicción, como han mencionado varios de las y los presidentes que me han antecedido, que para que eso funcione de verdad no puede haber exclusiones, acá debemos estar todos y no lo estamos”.

“No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sería distinto sostener en este foro con todos los países presentes y (poder discutir) la liberación de los presos políticos de Nicaragua o la importancia de terminar de una vez por todas con el injusto bloqueo de Estados Unidos a Cuba” , agregó el Mandatario.

Sobre este último punto, el Líder de Gobierno recalcó que “para nuestro país el irrestricto respeto de los derechos humanos es un mínimo civilizatorio que promovemos siempre, independiente del color político del gobierno que los vulnere”.

“Es importante que cuando estemos en desacuerdo, como ustedes bien lo han dicho, nos lo podamos decir a la cara. La exclusión solo fomenta el aislamiento y no da resultados, como históricamente hemos aprendido”, expresó el Presidente Boric en su discurso en la Cumbre de las Américas.