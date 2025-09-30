Lo colgó de un árbol como represalia: Detienen a hombre por matar a un perro por ataque a ovejas / Andyborodaty

Un hombre de 50 años fue detenido por Carabineros en la zona rural de Río Bueno, Región de Los Ríos, tras ser denunciado por maltrato animal. Según el fiscal subrogante, Rodrigo San Martín, el sujeto habría encontrado a un perro que momentos antes habría matado a sus ovejas y, como represalia, lo “colgó de un árbol, causándole la muerte”.

El animal correspondía a un pastor alemán de aproximadamente 7 años, criado por una vecina del imputado. Carabineros lo aprehendió en flagrancia y, de acuerdo con la Fiscalía, se incautó la cuerda utilizada para dar muerte al can.

El detenido fue formalizado ante el Juzgado de Garantía por el delito de maltrato animal. El tribunal decretó las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional, mientras se desarrolla la investigación, fijada en un plazo de 60 días.

La Fiscalía Regional de Los Ríos recordó que el maltrato animal es un delito y llamó a la comunidad a denunciar estos hechos, enfatizando que cada denuncia permite actuar con mayor rapidez y proteger a los animales.