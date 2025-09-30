;

Hombre finge ayudar y roba auto a madre e hija en Lo Prado: “Si no me entrega las llaves le voy a tener que dar un disparo”

La víctima dijo que el sujeto, que fingió auxiliar tras romper un vidrio, las amenazó con un arma. El auto apareció horas después chocado.

Martín Neut

Hombre finge ayudar y roba auto a madre e hija en Lo Prado

Hombre finge ayudar y roba auto a madre e hija en Lo Prado / Foto Canal 13

Un violento robo afectó a una mujer y su hija en la comuna de Lo Prado durante la madrugada de este martes, en la región Metropolitana.

Según relató la afectada, identificada como Angelina, un hombre que se presentó como un “buen samaritano” terminó intimidándolas con un arma para quedarse con su vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 00:30 horas, cuando regresaban de una urgencia médica. Al llegar a su casa, Angelina encontró roto el vidrio del conductor y fue abordada por un desconocido que, en apariencia, quería ayudar.

Revisa también:

ADN

“Nos empezó a engatusar que nos estaba ayudando, incluso nos ayudó hasta botar los vidrios”, contó al matinal Tu Día.

Sin embargo, el hombre rápidamente mostró sus verdaderas intenciones. “Ahí se supone que nos iba a ayudar y después nos amenazó que tenía pistola, que nos bajáramos, que entregáramos las llaves”, relató la víctima.

“Le voy a tener que dar un disparo”

Aunque no hubo agresión física, la mujer recordó que el sujeto la retuvo varios minutos: “Me afirmó la puerta harto rato, no me dejaba irme del lugar. Hasta que me dijo: ‘Lo siento mucho, sabe que si no me entrega las llaves le voy a tener que dar un disparo’”.

Angelina y su hija lograron escapar con sus pertenencias, mientras el delincuente huyó con el auto. Horas más tarde, el vehículo apareció chocado contra un poste en calle Los Maitenes, aunque la dueña aseguró que ella nunca estuvo involucrada en ese accidente.

Hasta ahora, Carabineros no ha entregado una versión oficial sobre lo ocurrido ni sobre el paradero del responsable.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad