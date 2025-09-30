Hombre finge ayudar y roba auto a madre e hija en Lo Prado: “Si no me entrega las llaves le voy a tener que dar un disparo”

Hombre finge ayudar y roba auto a madre e hija en Lo Prado / Foto Canal 13

Un violento robo afectó a una mujer y su hija en la comuna de Lo Prado durante la madrugada de este martes, en la región Metropolitana.

Según relató la afectada, identificada como Angelina, un hombre que se presentó como un “buen samaritano” terminó intimidándolas con un arma para quedarse con su vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 00:30 horas, cuando regresaban de una urgencia médica. Al llegar a su casa, Angelina encontró roto el vidrio del conductor y fue abordada por un desconocido que, en apariencia, quería ayudar.

“Nos empezó a engatusar que nos estaba ayudando, incluso nos ayudó hasta botar los vidrios”, contó al matinal Tu Día.

Sin embargo, el hombre rápidamente mostró sus verdaderas intenciones. “Ahí se supone que nos iba a ayudar y después nos amenazó que tenía pistola, que nos bajáramos, que entregáramos las llaves”, relató la víctima.

“Le voy a tener que dar un disparo”

Aunque no hubo agresión física, la mujer recordó que el sujeto la retuvo varios minutos: “Me afirmó la puerta harto rato, no me dejaba irme del lugar. Hasta que me dijo: ‘Lo siento mucho, sabe que si no me entrega las llaves le voy a tener que dar un disparo’”.

Angelina y su hija lograron escapar con sus pertenencias, mientras el delincuente huyó con el auto. Horas más tarde, el vehículo apareció chocado contra un poste en calle Los Maitenes, aunque la dueña aseguró que ella nunca estuvo involucrada en ese accidente.

Hasta ahora, Carabineros no ha entregado una versión oficial sobre lo ocurrido ni sobre el paradero del responsable.