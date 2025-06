Guns N’ Roses en Chile 2025: Precios de las entradas y quiénes serán los primeros en poder comprarlas

Pura nostalgia. Guns N’ Roses, un clásico del rock de los ’80 y ’90, arribará al país el 14 de octubre, para ofrecer un show en el Parque Estadio Nacional. Este lunes se conoció cuánto costarán las entradas y quiénes serán los primeros en poder adquirirlas.

El tour “Because what you want N’ what you get are two completely different things”, ya está girando alrededor del mundo con Axl Rose, Duff McKagan y Slash, junto a la batería de éxitos que ha marcado a varias generaciones.

Guns N’ Roses, se reencontrará con el público chileno para interpretar temas como “Paradise City”, “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O´Mine”, “November Rain”, “Knockin´ on Heaven´s Door” y “Don´t Cry”, entre otros clásicos.

¿Cuánto costarán las entradas?

Los tickets para este esperado concierto estarán disponibles en preventa Falabella con la siguiente programación:

- Martes 10 de junio a las 11:00 horas: Exclusivo para fans oficiales de Guns N’ Roses.

- Miércoles 11 de junio a las 11:00 horas: Preventa con un 20% de descuento para clientes de Banco Falabella por 48 horas o hasta agotar stock.

- Viernes 13 de junio a las 11:00 horas, o una vez que se agote la preventa de Falabella, se dará inicio a la venta general.

Ubicaciones y valores:

El único medio oficial para adquirir las entradas es PuntoTicket y los valores son los mencionados a continuación, más cargos por servicio:

- Cancha: $65.000 (precio normal) y $52.000 (preventa Falabella).

- Tribuna Poniente General: $99.000 (precio normal) y $79.200 (preventa Falabella).

- Tribuna Oriente Numerada Silver: $149.000 (precio normal) y $119.200 (preventa Falabella).

- Cancha Preferencial: $149.000 (precio normal) y $119.200 (preventa Falabella).

- Tribuna Oriente Numerada Golden: $169.000 (precio normal) y $135.200 (preventa Falabella).

- Tribuna Oriente Numerada VIP: $199.000 (precio normal) y $159.000 (preventa Falabella).

Los precios mencionados son más cargo por servicio.*