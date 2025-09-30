La colección de camisetas de un hincha de la UC que se lució en “Adiós Capitanes”

El gran sueño de todo hincha del fútbol es tener la camiseta de su equipo favorito y Fernando Contreras, hincha de Universidad Católica, se lo tomó muy en serio, pudiendo cumplirlo y además mostrar algunos de sus más grandes tesoros en la despedida de tres referentes cruzados, como lo son José Pedro Fuenzalida, Cristian Álvarez y Milovan Mirosevic.

“La principal motivación era hacerle un homenaje histórico a los jugadores mediante sus camisetas y que los hinchas vieran el legado de todos los años que pasaron en la institución. Quería homenajearlos como los últimos referentes del club y se me ocurrió hacerlo con sus camisetas y los números que ocuparon durante sus pasos en el club”, explicó en diálogo con ADN Deportes tras lo vivido en el “Adiós Cruzados”.

“Originalmente expuestas eran 4 camisetas por jugador, pero yo llevaba 10 por cada jugador, para que no se repitieran. La mayoría de las camisetas yo se las he comprado a exjugadores, coleccionistas y a rivales. Son todas camisetas que se intercambiaron en partidos y que tienen una historia tremenda detrás. La más costosa fue una roja alternativa de Mirosevic del año 2001 con cuello, que compré en casi $700.000 pesos y actualmente se puede vender en casi dos millones de pesos, porque se usó en un periodo muy corto de tiempo”, comentó Fernando Contreras.

“Los hinchas pudieron ver esta mini colección el pasado domingo en el Claro Arena y también la podrán ver en Instagram a través de nuestra cuenta oficial @museo.catomania. Esperamos que esto se haga más seguido, ojalá en el mismo club o en el estadio, ya que mi sueño como hincha y coleccionista de Católica es que esta colección la vean todos los hinchas del club. Católica tiene una tremenda historia y yo la plasmo en la colección de todas las camisetas que ha usado el equipo desde 1943 en adelante y que son alrededor de 2.800 camisetas”, cerró el coleccionista de la UC.

