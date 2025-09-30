;

Descubren vínculo entre tipo de sangre y amenaza de ACV: estos son los grupos más riesgosos

Un estudio internacional detectó variantes frecuentes asociadas a coágulos y ACV temprano, invitando a replantear la prevención.

Mario Vergara

Un estudio genómico publicado en Neurology (2022) encontró un vínculo entre el tipo de sangre y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) antes de los 60 años. Las personas con una variante del grupo A presentaron un 16% más de probabilidad de tener un ACV de inicio temprano, mientras que quienes portan el alelo O1 mostraron un 12% menos de riesgo. Además, el grupo B tuvo ~11% más riesgo de ACV en general frente a controles sin ACV.

Los investigadores identificaron dos regiones genéticas asociadas con el ACV temprano; una se ubicó en el locus ABO, que determina los tipos de sangre A, B, AB y O. Este hallazgo refuerza evidencia previa que relaciona ABO con coagulación, calcificación coronaria y trombosis venosa.

Pese a los titulares, los autores subrayan que el aumento de riesgo absoluto para el grupo A es pequeño y no justifica controles o vigilancia adicionales solo por el tipo de sangre. “Aún no sabemos por qué el tipo A confiere mayor riesgo”, señaló el neurólogo vascular Steven Kittner, quien apunta a posibles diferencias en plaquetas, endotelio y proteínas circulantes que favorecen la formación de coágulos, publica ScienceAlert.

ADN

El análisis también mostró que la asociación del grupo A se diluye en ACV de aparición tardía (≥60 años), lo que sugiere mecanismos distintos entre ACV en jóvenes y mayores. En personas jóvenes, los ACV se vinculan menos con aterosclerosis y más con trombosis y fenómenos de hipercoagulabilidad.

Contexto importa: en EE. UU. se registran cerca de 800.000 ACV al año, tres de cada cuatro en mayores de 65 años, y el riesgo se duplica cada década después de los 55. La cohorte del estudio incluyó participantes de Norteamérica, Europa, Japón, Pakistán y Australia; solo 35% eran de ascendencia no europea, por lo que los autores piden más estudios en poblaciones diversas.

Qué puedes hacer (seas del grupo que seas)

  • Controlar la presión arterial, el factor de riesgo más importante.
  • No fumar, moderar o evitar alcohol y reducir sal en la dieta.
  • Ejercicio regular y mantener peso saludable.
  • Vigilar colesterol, diabetes y dormir bien.

Tu tipo de sangre puede aportar una pieza más al rompecabezas del riesgo de ACV temprano, pero no define tu destino. Los hábitos y el control de factores clásicos siguen siendo la mejor “medicina preventiva” para todos los grupos sanguíneos.

