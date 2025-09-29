;

Estudio revela cifras alarmantes: esta cantidad de microplásticos consumes al tomar agua embotellada

Descubre qué bebidas tienen más partículas y cómo reducir tu exposición diaria.

Javiera Rivera

Estudio revela cifras alarmantes: esta cantidad de microplásticos consumes al tomar agua embotellada

Estudio revela cifras alarmantes: esta cantidad de microplásticos consumes al tomar agua embotellada / AntonioGuillem

Un nuevo estudio de la Universidad de Birmingham reveló que prácticamente todas las bebidas que consumimos contienen microplásticos, incluidas las más comunes como el agua embotellada.

Estos fragmentos, que van desde 1 nanómetro hasta 5 milímetros, provienen de la degradación de plásticos más grandes y ya se han detectado en alimentos, el aire que respiramos e incluso dentro del cuerpo humano.

El agua embotellada es una de las principales fuentes. Según los resultados, las bebidas envasadas liberan partículas de plástico a medida que entran en contacto con el líquido, sobre todo cuando se exponen al calor.

En promedio, se encontró que:

  • Agua embotellada y refrescos en plástico: entre 13 y 21 microplásticos por litro.
  • Agua o bebidas enlatadas (aluminio): cantidades más bajas de microplásticos.
  • Té y café caliente en vasos desechables: hasta 81 partículas por litro, más del doble que sus versiones frías.

Los expertos concluyen que la temperatura es clave: mientras más caliente se sirva la bebida y más contacto tenga con envases plásticos, mayor es la liberación de partículas.

¿Cuánto plástico terminamos consumiendo?

El estudio calculó que, solo a través de las bebidas, una mujer promedio ingiere 1,7 microplásticos por kilo de peso al día, mientras que en los hombres la cifra llega a 1,6.

Aunque todavía no se sabe con exactitud el impacto que tienen en la salud, investigaciones previas han vinculado estas partículas con daños celulares, inflamación, alteraciones en el sistema inmune, entre otros.

Revisa también

ADN

¿Cómo reducir la exposición?

Los especialistas sugieren algunas medidas simples:

  • Preferir bebidas frías frente a las calientes en envases plásticos.
  • Usar botellas reutilizables de vidrio o acero inoxidable en lugar de botellas desechables.
  • Evitar preparar té o café caliente en vasos plásticos o desechables.

La investigación deja claro que, aunque el agua embotellada parece más segura que otras opciones, sigue siendo una vía importante de microplásticos en el organismo.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad