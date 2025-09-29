Estudio revela cifras alarmantes: esta cantidad de microplásticos consumes al tomar agua embotellada

Un nuevo estudio de la Universidad de Birmingham reveló que prácticamente todas las bebidas que consumimos contienen microplásticos, incluidas las más comunes como el agua embotellada.

Estos fragmentos, que van desde 1 nanómetro hasta 5 milímetros, provienen de la degradación de plásticos más grandes y ya se han detectado en alimentos, el aire que respiramos e incluso dentro del cuerpo humano.

El agua embotellada es una de las principales fuentes. Según los resultados, las bebidas envasadas liberan partículas de plástico a medida que entran en contacto con el líquido, sobre todo cuando se exponen al calor.

En promedio, se encontró que:

Agua embotellada y refrescos en plástico : entre 13 y 21 microplásticos por litro.

: entre 13 y 21 microplásticos por litro. Agua o bebidas enlatadas (aluminio) : cantidades más bajas de microplásticos.

: cantidades más bajas de microplásticos. Té y café caliente en vasos desechables: hasta 81 partículas por litro, más del doble que sus versiones frías.

Los expertos concluyen que la temperatura es clave: mientras más caliente se sirva la bebida y más contacto tenga con envases plásticos, mayor es la liberación de partículas.

¿Cuánto plástico terminamos consumiendo?

El estudio calculó que, solo a través de las bebidas, una mujer promedio ingiere 1,7 microplásticos por kilo de peso al día, mientras que en los hombres la cifra llega a 1,6.

Aunque todavía no se sabe con exactitud el impacto que tienen en la salud, investigaciones previas han vinculado estas partículas con daños celulares, inflamación, alteraciones en el sistema inmune, entre otros.

¿Cómo reducir la exposición?

Los especialistas sugieren algunas medidas simples:

Preferir bebidas frías frente a las calientes en envases plásticos.

Usar botellas reutilizables de vidrio o acero inoxidable en lugar de botellas desechables.

Evitar preparar té o café caliente en vasos plásticos o desechables.

La investigación deja claro que, aunque el agua embotellada parece más segura que otras opciones, sigue siendo una vía importante de microplásticos en el organismo.