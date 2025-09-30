Nuevo parte médico sobre el estado de salud de Patricio Toledo: “Ha respondido positivamente al tratamiento y se someterá a nuevos exámenes”

Este martes, Universidad Católica dio a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Patricio Toledo, quien sufrió un infarto agudo de miocardio en el partido “Adiós Capitanes”, disputado en el Claro Arena el pasado domingo.

“Informamos que nuestro histórico ex arquero, Patricio Toledo, internado en la Clínica Universidad de Los Andes desde el pasado domingo, ha mostrado una evolución favorable durante las últimas 24 horas, según el parte médico entregado por el equipo de salud tratante”, señaló la UC a través de sus redes sociales.

El reciente reporte indica que Toledo “ha respondido positivamente al tratamiento y se someterá a nuevos exámenes para evaluar su eventual traslado a una unidad de menor complejidad”, agregaron desde el club.

“Asimismo, su​ familia nos ha transmitido su optimismo y tranquilidad ante la buena respuesta y el avance que ha presentado el ex jugador”, añadió Universidad Católica sobre la situación médica de Patricio Toledo.