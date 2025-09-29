;

VIDEOS. Voló por los aires: Rebeca Naranjo sufrió grave accidente en moto y fue socorrida por Nano Calderón

Según el registro, la situación ocurrió mientras conducía a gran velocidad en una zona de arena.

Un fuerte susto vivió este fin de semana la influencer Rebeca Naranjo, pareja de Hernán “Nano” Calderón, luego de protagonizar un accidente en moto que terminó con múltiples lesiones y una rápida visita a la clínica.

El hecho ocurrió mientras conducía a gran velocidad en una zona de arena, momento en que perdió el control del vehículo y salió eyectada, dando varias vueltas antes de caer al suelo.

La propia Naranjo relató lo sucedido en sus redes sociales, donde compartió registros de la caída y del estado en que quedó tras el impacto.

Pensé que moría, fueron los peores segundos de mi vida”, confesó, mostrando heridas visibles en el rostro, un esguince en la muñeca, una fractura en la parte superior de la nariz y una fisura en la vértebra T7 de la columna.

Pese a lo grave del episodio, intentó tranquilizar a sus seguidores asegurando que “dentro de todo lo malo, estoy bien” y que se mantiene en reposo absoluto.

Nano Calderón, quien grababa el momento, dejó su propia motocicleta para acudir de inmediato en ayuda de su pareja. Más tarde, subió un video del accidente y destacó que Naranjo llevaba todas las medidas de seguridad: casco, antiparras, hombreras y rodilleras.

