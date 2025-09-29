;

“Creen que soy pesada”: Carolina Gutiérrez revela qué le motivó a hablar de su discapacidad

La editora y conductora de TVN y 24 Horas mantuvo en secreto durante ocho años que padecía hipoacusia súbita.

Alejandro Basulto

Después de varios años guardando silencio, la periodista Carolina Gutiérrez compartió por primera vez que convive con hipoacusia súbita, una condición que le ocasionó la pérdida irreversible de la audición en su oído derecho. Y recientemente, reveló el motivo que le hizo hacer pública esta discapacidad.

En conversación con la revista Ya de El Mercurio, expresó que su condición “es una discapacidad muy invisible. La gente no sabe que soy sorda, porque además lo soy de un solo oído. Creo que es hora de visibilizarlo para que los demás también sepan cómo ayudarme”.

Posteriormente, la conductora de TVN y Canal 24 Horas reconoció a 24horas.cl que durante largo tiempo sintió pudor de hablar sobre su situación. Sin embargo, un episodio vivido fuera del país la motivó a cambiar su perspectiva.

“En un viaje reciente, alguien me habló y yo no escuché, y lo comentó con mi camarógrafo: ‘Le hablo hace rato y no me contesta, qué pesada’”, recordó.

Ese hecho marcó un antes y un después. Según relató, situaciones como esa son frecuentes en su vida diaria: “Eso me pasa mucho... La gente me habla por el lado equivocado, yo no escucho y creen que soy pesada. Ahí pensé que es bueno que la gente sepa qué pasa, que no escucho

“Eso cambió mi perspectiva, porque pensé que el problema era solo mío, pero no: también repercute en cómo nos relacionamos, y para eso necesito que la gente me ayude. Contarlo me ha ayudado un montón”, añadió.

La periodista también reflexionó sobre el tiempo que le tomó decidirse a hacerlo público: “Me decían que era valiente, pero no sé si lo soy. Si lo hubiera sido, lo habría contado antes, pero llega un momento en que dices: ‘Estoy lista para contarlo’, y ese fue el mío”.

