Vuelve la lluvia: anuncian la llegada de 4 sistemas frontales en distintas regiones de Chile (en estas fechas) / dwleindecker

Las lluvias en Chile no se detienen: esta semana, de transición entre los meses de septiembre y octubre, también tendrá nuevas precipitaciones en distintas regiones.

Según aseguró el meteorólogo Jaime Leyton en Megatiempo, habrá cuatro frentes de mal tiempo en los albores de esta primavera.

En principio, el primer sistema frontal llegará el lunes 29 de septiembre a las zonas sur y sur austral.

El experto señaló que todo se sentirá “muy débilmente en Los Ríos, la totalidad de Los Lagos, Aysén y de forma tangencial en Magallanes”.

El martes 30 el segundo sistema frontal dirá presente. “Recorrerá el Paso Drake y afectará a Magallanes desde Puerto Natales o Puerto Edén hacia el sur“, sumó.

Durante el final de esa misma jornada arribará un frente más “y la parte frontal fría migrará a la región de Aysén durante miércoles y jueves”, adelantó. Se espera que la caída de agua sea fuerte.

El viernes 3 de octubre se suma “otra perturbación hacia el sur” que debería interactuar con un nuevo frente. “Hacia el sábado ambos se fundirán en un solo sistema frontal”, precisó Leyton.

Dicha situación alcanzará a Aysén y débilmente al tramo entre Biobío y Los Lagos. Parte del centro-sur y Los Lagos permanecerán afectados por esa fusión de sistemas el fin de semana.

La nieve debería decir presente en los sectores más altos de Aysén, Magallanes y precordillera/cordillera de Los Lagos.