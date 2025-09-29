Nueva tendencia en los baños del mundo podría cambiar para siempre la higiene

Japón sigue marcando tendencia en el mercado tecnológico a nivel mundial, siendo pionero en diferentes escenarios donde se van implementando diversas tecnologías.

El baño no queda ajeno a estas revoluciones. Y es que una innovación nipona comienza a abrirse paso en los hogares de diferentes países del mundo.

Se trata de los washlets, inodoros inteligentes que integran funciones como limpieza con agua, secado y tapas automáticas, posicionándose como una alternativa más cómoda, sustentable y respetuosa con la salud frente al uso tradicional del papel higiénico.

La propuesta va más allá de la comodidad. Estos dispositivos utilizan chorros de agua para una limpieza más profunda, reducen la irritación de la piel y resultan especialmente útiles para personas con condiciones sensibles.

A nivel ambiental, permiten disminuir notablemente el consumo de papel, con el consiguiente beneficio económico y la reducción de residuos. Además, ayudan a evitar los clásicos atascos en la cañería.

Entre las ventajas más destacadas se encuentran :

Una higiene más completa en comparación con el papel.

Protección y alivio para pieles delicadas.

Contribución al cuidado del medio ambiente y ahorro a largo plazo.

Getty Images / LENblR Ampliar

Aunque en países asiáticos y europeos llevan años instalados como estándar, en esta parte del mundo la tendencia recién comienza a consolidarse, siendo un producto que busca ganar posición también en Chile.

Cada vez más familias incorporan bidets eléctricos o manuales, sobre todo en viviendas nuevas o en remodelaciones.

Si bien la inversión inicial puede ser más alta, el retorno en términos de confort, practicidad y sustentabilidad lo convierte en una opción que gana adeptos.

La pregunta que surge es si en el futuro cercano los washlets podrán desplazar definitivamente al papel higiénico en el día a día de los hogares argentinos.