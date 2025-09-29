;

Nueva tendencia en los baños del mundo podría cambiar para siempre la higiene

Se trata de una solución tecnológica que ‘amenaza’ al papel higiénico.

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / Kinga Krzeminska

Japón sigue marcando tendencia en el mercado tecnológico a nivel mundial, siendo pionero en diferentes escenarios donde se van implementando diversas tecnologías.

El baño no queda ajeno a estas revoluciones. Y es que una innovación nipona comienza a abrirse paso en los hogares de diferentes países del mundo.

Se trata de los washlets, inodoros inteligentes que integran funciones como limpieza con agua, secado y tapas automáticas, posicionándose como una alternativa más cómoda, sustentable y respetuosa con la salud frente al uso tradicional del papel higiénico.

Revisa también:

ADN

La propuesta va más allá de la comodidad. Estos dispositivos utilizan chorros de agua para una limpieza más profunda, reducen la irritación de la piel y resultan especialmente útiles para personas con condiciones sensibles.

A nivel ambiental, permiten disminuir notablemente el consumo de papel, con el consiguiente beneficio económico y la reducción de residuos. Además, ayudan a evitar los clásicos atascos en la cañería.

Entre las ventajas más destacadas se encuentran:

  • Una higiene más completa en comparación con el papel.
  • Protección y alivio para pieles delicadas.
  • Contribución al cuidado del medio ambiente y ahorro a largo plazo.
ADN

Getty Images / LENblR

Aunque en países asiáticos y europeos llevan años instalados como estándar, en esta parte del mundo la tendencia recién comienza a consolidarse, siendo un producto que busca ganar posición también en Chile.

Cada vez más familias incorporan bidets eléctricos o manuales, sobre todo en viviendas nuevas o en remodelaciones.

Si bien la inversión inicial puede ser más alta, el retorno en términos de confort, practicidad y sustentabilidad lo convierte en una opción que gana adeptos.

La pregunta que surge es si en el futuro cercano los washlets podrán desplazar definitivamente al papel higiénico en el día a día de los hogares argentinos.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad