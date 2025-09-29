;

La emoción de Ryann Torrero por gesto de los hinchas de Colo Colo antes de la Copa Libertadores Femenina: “Agradecida por esta vida”

Las albas disputarán el certamen continental en Argentina.

Daniel Ramírez

@ryanntorrero

@ryanntorrero

Este lunes, hinchas de Colo Colo llegaron hasta el Estadio Monumental para despedir al plantel femenino que viajará a Argentina para jugar la Copa Libertadores, torneo que comenzará el próximo 2 de octubre.

A través de sus redes sociales, las jugadoras albas compartieron varios registros del momento que vivieron junto a los fanáticos y una de las más emocionadas fue la arquera chilena-estadounidense, Ryann Torrero.

La portera del “Cacique” se grabó saltando con la hinchada de fondo y publicó los videos en su cuenta de Instagram. “Agradecida por esta vida”, escribió Torrero.

El fixture de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo disputará el Grupo C de la Copa Libertadores Femenina, donde enfrentará a São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina) y Olimpia (Paraguay).

Las albas debutarán el viernes 3 de octubre ante Olimpia (16:00 horas). Luego, se medirán contra São Paulo el lunes 6 (20:00 horas). Y en la última fecha de la fase de grupos, el “Cacique” jugará frente a San Lorenzo, el jueves 9 (20:00 horas).

