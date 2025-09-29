;

Irán ejecuta a “uno de los espías más importantes” de Israel

Irán registra el mayor número de ejecuciones en los últimos 15 años, con más de 1.000 condenas a muerte ejecutadas hasta el momento.

Este lunes, Irán anunció que ejecutó a Bahman Choubi Asl, descrito como “uno de los espías más importantes” de Israel, condenado por acusaciones de trabajar para el archienemigo de la República Islámica.

Irán e Israel libraron en junio una guerra de 12 días provocada por los bombardeos israelíes en territorio iraní, dirigidos principalmente contra sitios militares y nucleares.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel. Tras el fin de las hostilidades, el régimen islámico prometió juicios expeditos contra personas sospechosas de colaborar con Israel. También realizó varias detenciones por espionaje y anunció la ejecución de varias personas declaradas culpables de trabajar con el Mosad, el servicio de inteligencia exterior israelí.

La justicia iraní indicó este lunes que Choubi Asl colaboró “estrechamente” con la inteligencia israelí y tuvo “un acceso privilegiado a las bases de datos vitales y soberanas”.

Durante la guerra de 12 días, altos mandos militares de Irán, científicos del programa nuclear y cientos de personas perdieron la vida, incluidos civiles, según las autoridades.

A principios de agosto, el poder judicial anunció la apertura de una investigación y que 20 personas fueron detenidas acusadas de tener vínculos con Israel.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron la semana pasada que Irán registra en 2025 el mayor número de ejecuciones en los últimos 15 años, con más de 1.000 condenas a muerte ejecutadas hasta el momento.

