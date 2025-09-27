“Fue sin querer queriendo”: hombre disfrazado del “Chavo del 8” fue detenido por portar marihuana en Brasil

Santiago

Un joven de 24 años, disfrazado como el icónico personaje de Roberto Gómez Bolaños, fue sorprendido con cigarrillos artesanales de marihuana en un operativo de transporte público en Río de Janeiro. Su actuación durante el procedimiento se volvió viral en redes sociales.

El insólito hecho ocurrió en Miguel Pereira, donde la Policía Militar realizaba controles en el marco de la Operación Seguridad Presente.

Al revisar a los pasajeros de un colectivo, los efectivos detectaron a un hombre vestido como El Chavo del 8, quien admitió portar droga para consumo personal y entregó voluntariamente dos cigarrillos con marihuana.

Lo curioso fue que durante todo el procedimiento, el joven continuó interpretando al personaje, replicando gestos y frases típicas como muestra de arrepentimiento, lo que provocó risas entre policías y testigos.

El momento fue grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios crearon memes con frases clásicas como “fue sin querer queriendo” y “se me chispoteó”.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 96ª de Miguel Pereira, donde quedó imputado por tenencia y consumo de drogas. Tras prestar declaración, recuperó su libertad, ya que la legislación brasileña no contempla prisión para quienes posean pequeñas cantidades de droga para uso personal.