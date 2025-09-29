;

“Estuve voluntariamente”: Presidente Boric recuerda su internación en hospital psiquiátrico durante inauguración de Cosam en Maipú

En la instancia, el Mandatario sostuvo que “hemos hecho un esfuerzo consciente de poner a la salud mental en el lugar que corresponde”.

Este lunes el Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración del nuevo Centro de Salud Mental Comunitario Lo Errázuriz, en la comuna de Maipú, iniciativa considerada como prioritaria desde el año 2022.

“Hemos hecho un esfuerzo consciente de poner a la salud mental en el lugar que corresponde, sacarla del mundo de los prejuicios, del mundo del estigma, y llevarla al espacio de la salud integral”, dijo el Mandatario.

Luego recordó cuando se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico. “Si alguien está haciendo deporte y se fractura y se va a operar, lo cuenta sin ningún problema”, partió.

“Estuve internado tres semanas”

“Pero si alguien estuvo internado en un hospital psiquiátrico, como yo, que estuve internado tres semanas en un hospital psiquiátrico voluntariamente, el solo hecho de decirlo como que provoca escozor, como si fuera un tabú”, añadió.

Finalmente, el Presidente Gabriel Boric remarcó que “las dolencias vinculadas a la salud mental, de partida, se pueden recuperar, y eso es lo que demuestra este Cosam”.

