Reforma de pensiones en Chile: quiénes se benefician y cuánto suben los montos con el nuevo ‘Seguro Social’

El efecto tendrá aplicación diferenciada entre hombres y mujeres, además de la edad.

José Campillay

A partir de enero de 2026, Chile implementará uno de los cambios más relevantes en su sistema de pensiones: el Seguro Social incluido en la reforma previsional.

Este mecanismo, financiado con un 4% de la cotización previsional mensual, busca complementar las pensiones actuales y futuras, con un impacto que varía según la edad, el género y los años cotizados.

La nueva reforma incorpora tres ejes clave: un 1% adicional de cotización a cargo del empleador; Incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en $250.000 para los primeros beneficiarios.

Y el tercer punto es la creación del ‘Seguro Social’, financiado con un 4% de la cotización, que funciona en parte como un aporte con rentabilidad protegida, equivalente a un préstamo al Estado con interés anual de 2,5%, y que se devuelve al jubilarse.

Según la Gerencia de Estudios de la Asociación de AFP, el efecto del seguro social no será de carácter uniforme, haciendo diferencia entre hombres y mujeres, además de la edad.

Las mujeres mayores de 45 años y ya jubiladas son las más beneficiadas, con incrementos significativos en sus pensiones.

En tanto, los hombres pueden ver aumentos iniciales de hasta 33%, pero los beneficios disminuyen en generaciones más jóvenes.

En términos generales, las generaciones actuales y futuras experimentarán efectos promedio menores, aunque aún representan un refuerzo importante a la pensión.

Para aquellos que tengan más de 45 años podrían recibir retornos adicionales del 7% al 9% sobre los fondos depositados, gracias al esquema de rentabilidad protegida.

¿Cuánto suben las pensiones?

Los incrementos varían según el género y el año de nacimiento. El siguiente desglose muestra la variación porcentual de la pensión respecto a un escenario sin reforma:

Mujeres:

  • Nacidas en 2000 (25 años) → +64%
  • Nacidas en 1990 (35 años) → +48%
  • Nacidas en 1980 (45 años) → +44%
  • Nacidas en 1970 (55 años) → +47%
  • Nacidas en 1960 (65 años) → +47%

*Para nacidas en 2030 se llegará a un total del 74%.

Hombres:

  • Nacidos en 2000 (25 años) → +49%
  • Nacidos en 1990 (35 años) → +33%
  • Nacidos en 1980 (45 años) → +23%
  • Nacidos en 1970 (55 años) → +26%
  • Nacidos en 1960 (65 años) → +26%

*Para nacidos en 2030 se llegará a un total del 60%.

Cómo acceder al seguro social

El acceso a este nuevo beneficio estará ligado a los requisitos establecidos por la ley y se realizará mediante los canales oficiales, principalmente a través de ChileAtiende y el Instituto de Previsión Social (IPS), que ofrecerán orientación sobre los trámites necesarios.

Con esta reforma, el Gobierno busca asegurar pensiones más justas y equitativas, especialmente para mujeres y personas con trayectorias laborales interrumpidas, marcando un paso importante hacia un sistema previsional más sólido y sostenible para todas las generaciones.

