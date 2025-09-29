Reforma de pensiones en Chile: quiénes se benefician y cuánto suben los montos con el nuevo ‘Seguro Social’
El efecto tendrá aplicación diferenciada entre hombres y mujeres, además de la edad.
A partir de enero de 2026, Chile implementará uno de los cambios más relevantes en su sistema de pensiones: el Seguro Social incluido en la reforma previsional.
Este mecanismo, financiado con un 4% de la cotización previsional mensual, busca complementar las pensiones actuales y futuras, con un impacto que varía según la edad, el género y los años cotizados.
La nueva reforma incorpora tres ejes clave: un 1% adicional de cotización a cargo del empleador; Incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en $250.000 para los primeros beneficiarios.
Y el tercer punto es la creación del ‘Seguro Social’, financiado con un 4% de la cotización, que funciona en parte como un aporte con rentabilidad protegida, equivalente a un préstamo al Estado con interés anual de 2,5%, y que se devuelve al jubilarse.
Según la Gerencia de Estudios de la Asociación de AFP, el efecto del seguro social no será de carácter uniforme, haciendo diferencia entre hombres y mujeres, además de la edad.
Las mujeres mayores de 45 años y ya jubiladas son las más beneficiadas, con incrementos significativos en sus pensiones.
En tanto, los hombres pueden ver aumentos iniciales de hasta 33%, pero los beneficios disminuyen en generaciones más jóvenes.
En términos generales, las generaciones actuales y futuras experimentarán efectos promedio menores, aunque aún representan un refuerzo importante a la pensión.
Para aquellos que tengan más de 45 años podrían recibir retornos adicionales del 7% al 9% sobre los fondos depositados, gracias al esquema de rentabilidad protegida.
¿Cuánto suben las pensiones?
Los incrementos varían según el género y el año de nacimiento. El siguiente desglose muestra la variación porcentual de la pensión respecto a un escenario sin reforma:
Mujeres:
- Nacidas en 2000 (25 años) → +64%
- Nacidas en 1990 (35 años) → +48%
- Nacidas en 1980 (45 años) → +44%
- Nacidas en 1970 (55 años) → +47%
- Nacidas en 1960 (65 años) → +47%
*Para nacidas en 2030 se llegará a un total del 74%.
Hombres:
- Nacidos en 2000 (25 años) → +49%
- Nacidos en 1990 (35 años) → +33%
- Nacidos en 1980 (45 años) → +23%
- Nacidos en 1970 (55 años) → +26%
- Nacidos en 1960 (65 años) → +26%
*Para nacidos en 2030 se llegará a un total del 60%.
Cómo acceder al seguro social
El acceso a este nuevo beneficio estará ligado a los requisitos establecidos por la ley y se realizará mediante los canales oficiales, principalmente a través de ChileAtiende y el Instituto de Previsión Social (IPS), que ofrecerán orientación sobre los trámites necesarios.
Con esta reforma, el Gobierno busca asegurar pensiones más justas y equitativas, especialmente para mujeres y personas con trayectorias laborales interrumpidas, marcando un paso importante hacia un sistema previsional más sólido y sostenible para todas las generaciones.