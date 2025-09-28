500 mil productos entre vestuario, muebles y más: se viene nuevo remate de Corona y así puedes participar

A principios de octubre se realizará un nuevo remate de los bienes que dejó Multitiendas Corona tras el cierre de sus sucursales en Chile.

La instancia está siendo organizada por Remates del Río y será 100% online.

Según se detalló, serán más de 500 mil los productos que se repartirán.

En la lista de ítems aparece vestuario de mujer, hombre e infantil, accesorios, mobiliario, percheros y hasta maniquíes.

Se están considerando los productos que se ofrecían en siete tiendas, incluyendo Copiapó, San Antonio, Melipilla, Osorno, Punta Arenas, Coyhaique y Villarrica.

El proceso se realizará este jueves 2 de octubre a las 11:00 horas. Antes de eso, se podrán visitar las tiendas el martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre, previa inscripción con el gestor del remate y con un tiempo límite de diez minutos al interior.

Para participar en el remate también hay que inscribirse (pinchando aquí). El proceso sigue abierto para los que estén interesados.

Los lotes van desde las 1.000 prendas y es necesario un monto de garantía que se devuelve en caso de no adjudicarse ningún producto.

Las bases están disponibles en este enlace.