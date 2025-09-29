;

FOTOS. Con estándares Conmebol: Palestino comienza trabajos de instalación de luminarias en el Municipal de La Cisterna

Los “árabes” podrán albergar partidos de Copa Libertadores y Sudamericana.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Palestino ha sido uno de los equipos protagonistas del fútbol chileno en 2025, con una destacada campaña en el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.

Acostumbrado en la última década a competir en torneos internacionales, el club siempre afrontaba un problema cada vez que clasificaba: su localía.

El Estadio Municipal de La Cisterna no cumplía con las luminarias exigidas por la Conmebol para albergar partidos, pero para la próxima temporada esto cambiará.

Revisa también:

ADN

Los “árabes” anunciaron la instalación de torres de luz artificial y, durante la jornada de este lunes, comenzaron los trabajos.

ADN

Foto: Palestino / Pancho Longa

Aprovechando el receso de la Primera División por el Mundial Sub 20, las obras no impedirán que Palestino mantenga su localía en La Cisterna.

ADN

Foto: Palestino / Pancho Longa

