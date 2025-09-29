Palestino ha sido uno de los equipos protagonistas del fútbol chileno en 2025, con una destacada campaña en el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.

Acostumbrado en la última década a competir en torneos internacionales, el club siempre afrontaba un problema cada vez que clasificaba: su localía.

El Estadio Municipal de La Cisterna no cumplía con las luminarias exigidas por la Conmebol para albergar partidos, pero para la próxima temporada esto cambiará.

Los “árabes” anunciaron la instalación de torres de luz artificial y, durante la jornada de este lunes, comenzaron los trabajos.

Foto: Palestino / Pancho Longa Ampliar

Aprovechando el receso de la Primera División por el Mundial Sub 20, las obras no impedirán que Palestino mantenga su localía en La Cisterna.