VIDEO. Alpinista se quitó el arnés para una selfie y murió: cayó 200 metros en montaña de China

Según medios locales, el hecho ocurrió cuando el excursionista ingresó a una zona marcada como “fuera de los límites”.

Javiera Rivera

Un trágico accidente quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Se trata de un alpinista que perdió la vida en el monte Nama, ubicado en la provincia de Sichuan, China, luego de soltarse su cuerda de seguridad para sacarse una selfie.

Según informó el medio Shanghai Daily, el hecho ocurrió cuando el excursionista —cuya identidad aún no ha sido revelada— ingresó a una zona marcada como “fuera de los límites”.

En ese lugar, se quitó el arnés de protección con la intención de tomarse una selfie.

Sin embargo, al intentar acomodarse para la foto, perdió el equilibrio y comenzó a deslizarse por la pendiente nevada.

El registro muestra los gritos desesperados del alpinista y los intentos por afirmarse antes de caer desde aproximadamente 200 metros de altura.

La tragedia ocurrió en una montaña que es considerada un destino turístico para quienes practican montañismo recreativo, ya que no requiere conocimientos técnicos avanzados.

Finalmente, el operativo de rescate del cuerpo se ha visto complicado debido a la altura y las condiciones del terreno, según consignaron medios locales.

